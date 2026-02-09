Las lluvias atípicas que azotan al departamento de Córdoba continúan dejando un panorama cada vez más preocupante. De acuerdo con el más reciente reporte oficial, cerca de 150.000 habitantes han resultado afectados en 24 de los 30 municipios del territorio, una situación que mantiene en máxima alerta a las autoridades locales y organismos de emergencia.

Así lo confirmó el gobernador Erasmo Zuleta, quien entregó el balance durante una rueda de prensa desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), instalado para coordinar las acciones de atención y respuesta.

Las intensas precipitaciones han provocado inundaciones extensas, pérdida de cultivos, afectaciones en vías rurales y urbanas, así como el desplazamiento temporal de cientos de familias que han tenido que abandonar sus viviendas ante el avance del agua.

Una de las figuras públicas que se pronunció fue la cantante Adriana Lucía, oriunda de El Carito, Córdoba, quien expresó su solidaridad a través de su cuenta en la red social X.

En un mensaje publicado el pasado 7 de febrero, la artista describió la magnitud de la tragedia y el impacto emocional que le generan las imágenes que llegan desde su tierra natal.

Habló de pueblos cubiertos por el agua, animales buscando refugio y familias obligadas a dejar sus hogares, resaltando la gravedad de la emergencia que enfrenta el departamento.

Mi tierra es mi amor más profundo y haré todo para servirle. Hoy vive una tragedia gigantesca que conmueve. Yo creo que todos los corruptos deben pagar cárcel.

Yo no tengo camaradas, no soy corrupta, no tengo vínculos con el gobierno, nunca he recibido SUBSIDIOS. Sirva más bien. https://t.co/jEYMHkyZOa — Adriana Lucía (@AdrianaLucia) February 9, 2026

Sin embargo, el pronunciamiento de la cantante causó una respuesta política. La excandidata presidencial María Fernanda Cabal le replicó con un mensaje en el que cuestionó su postura, recordando el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

En su trino, Cabal señaló que durante el gobierno que Adriana Lucía respaldó se habrían desviado más de 1,7 billones de pesos, y la invitó a conmoverse también por otros hechos como el robo de recursos públicos y las masacres que, según ella, ya no generan la misma atención.

La respuesta de Adriana Lucía no tardó en llegar. La artista defendió su posición y reiteró su amor por Córdoba, asegurando que hará todo lo que esté a su alcance para servir a su tierra en medio de la tragedia.

Además, afirmó que todos los corruptos deben pagar con cárcel y negó tener vínculos con el Gobierno o haber recibido subsidios. En su mensaje, recalcó que no tiene “camaradas” y pidió que, más allá de los señalamientos, se actúe con verdadero compromiso frente a la emergencia.

Mientras el debate se traslada a las redes sociales, la situación en Córdoba sigue siendo crítica, y miles de familias esperan ayuda urgente para enfrentar una de las temporadas invernales más difíciles de los últimos años.

Ante la emergencia, ciudadanos, organizaciones sociales y voluntarios se han unido para recolectar ayudas humanitarias. Alimentos no perecederos, productos de la canasta familiar, frutas, verduras, elementos de aseo, enseres y donaciones en dinero hacen parte de las iniciativas que buscan aliviar la difícil situación de los damnificados en distintas zonas del departamento.

