Un video de una joven embarazada que murió en el trágico accidente aéreo de Satena, hace unos días, ha causado una gran conmoción en Colombia.

En las imágenes, la joven se despide de su hijo con un emotivo abrazo antes de embarcarse en el vuelo. Aunque inicialmente iba a viajar acompañada por su hijo y esposo, finalmente tuvo que hacer el viaje sola, lo que sumó aún más dolor a la tragedia. Ver video aquí.

El accidente ocurrió el pasado miércoles 28 de enero, cuando un avión de la aerolínea Satena, que volaba de Cúcuta a Ocaña, perdió contacto con la torre de control al mediodía.

La aeronave, un Beechcraft 1900 de matrícula HK4709, fue reportada como desaparecida, y las labores de rastreo comenzaron de inmediato. Poco después, los habitantes de la zona rural localizaron los restos del avión, confirmando que las 15 personas a bordo no sobrevivieron al impacto.

¿Qué pasó con el avión de Satena que salió desde Cúcuta?

El avión despegó desde el aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, pero poco después se estrelló en la zona de Curasica, cerca de La Playa de Belén, en Norte de Santander. A bordo viajaban 13 pasajeros y dos tripulantes.

A pesar de que el último reporte radial se emitió a las 11:51 a.m., la aeronave nunca llegó al aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, donde se esperaba su arribo a las 12:15 p.m.

La principal hipótesis sobre el accidente señaló el mal tiempo como factor clave. Libardo Ascanio, testigo del hallazgo, indicó que el avión intentó maniobrar entre la niebla antes de caer, lo que coincide con la versión oficial del Gobierno, que destacó las dificultades meteorológicas para realizar la búsqueda.

Las autoridades de la Aeronáutica Civil confirmaron que el avión, un modelo de 1995, estaba en condiciones operativas y con los permisos al día.

Este accidente, que acabó con la vida de 15 personas, ha dejado una profunda huella en la comunidad colombiana. El video de la joven embarazada, una de las víctimas, ha provocado gran tristeza y reflexión sobre la fragilidad de la vida y la imprevisibilidad de los accidentes aéreos.

La tragedia sigue siendo un recordatorio del impacto emocional de tales pérdidas y la vulnerabilidad de los pasajeros frente a circunstancias fuera de su control.

