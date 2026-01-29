Colombia está en luto tras el trágico accidente de una avioneta operada por la empresa Searca al servicio de Satena, que se saldó con 15 muertos, incluyendo dos miembros de la tripulación y trece pasajeros, el pasado miércoles 28 de enero de 2026. Aunque las investigaciones están en curso, la causa probable se atribuye a una falla técnica o a una maniobra errónea a causa de la poca visibilidad, según lo comentado por los campesinos que llegaron primero al lugar del siniestro en la subregión del Catatumbo, en Norte de Santander.

Al respecto, uno de los campesinos locales, que prefirió mantenerse en el anonimato, comentó cómo “trataron con la niebla” y categóricamente descartó explosiones o disparos, sugiriendo la posibilidad de un error humano o técnico mientras la nave intentaba ganar altura en la montañosa región de difícil acceso.

Entre las víctimas estaban figuras políticas y locales notables. Según informó Satena, un representante de la Cámara por Norte de Santander Diógenes Quintero, así como el candidato a curul de paz Carlos M. Salcedo, el exconcejal de Ocaña Juan Pacheco y su esposa, Maira Sánchez, estaban a bordo del avión. En su trágico vuelo también se encontraba Gineth Tatiana Rincón, una habitante de Ocaña, quien se tomó una selfie a bordo minutos antes del despegue, imagen que se volvió viral. Los capitanes Miguel Vanegas Baquero y José de la Vega, tripulantes de la aeronave, también perdieron la vida.

“Enviamos un abrazo fraterno a sus padres William y Ana, a su hijo y hermanos. Que Dios les conceda consuelo” publicó la Junta de Acción Comunal de Alto de la Filadelfia en redes sociales, en un acto de solidaridad hacia la familia de Gineth Rincón.

El capitán Miguel Vanegas había registrado más de 10 mil horas de vuelo desde 1996. Según relató su esposa, Lucía Cabrera, a El Tiempo, el piloto trabajaba sin parar desde 2008 con Searca, sin incidentes previos. Desafortunadamente aún no hay claridad acerca de cómo sucedió el accidente, “No sabemos qué hacer”, expresó Cabrera, lamentando la falta de comunicación de la empresa.

Aunque la lista oficial de fallecidos ha sido publicada por Satena, las causas del accidente son todavía “materia de investigación”, según el presidente de la empresa. Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha convocado una investigación rigurosa y ha manifestado sus condolencias a los allegados de las víctimas.

Este accidente aéreo se suma a una serie de tragedias recientes que cuestionan la seguridad de la aviación colombiana, tomando en cuenta que hace menos de un mes el cantante Yeison Jiménez también falleció en un accidente aéreo.

