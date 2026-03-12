Momentos de tensión se vivieron en el norte de Bogotá luego de que se registrara un intercambio de disparos durante el intento de robo de una motocicleta de alta gama.

Según versiones preliminares, el hecho ocurrió en la calle 85 con carrera 18, cuando varios delincuentes interceptaron al propietario de una motocicleta BMW justo cuando ingresaba al conjunto residencial donde vive.

De acuerdo con información conocida por Blu Radio, los sujetos habrían intentado despojar al hombre del vehículo. En medio de la situación, el guarda de seguridad del edificio reaccionó para intentar evitar el robo.

El vigilante se enfrentó a los presuntos ladrones, lo que habría desencadenado un intercambio de disparos en plena vía. Sin embargo, el intento por frustrar el hurto no fue suficiente y el hombre terminó herido.

La Policía Metropolitana de Bogotá indicó que el caso es materia de investigación para establecer con exactitud cómo se desarrollaron los hechos y dar con el paradero de los responsables.

