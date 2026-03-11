Las audiencias judiciales por el crimen de dos hermanas ocurrido en Malambo (Atlántico) continúan revelando detalles sobre lo sucedido. Durante las diligencias, la Fiscalía expuso parte de las declaraciones entregadas por los jóvenes señalados de participar en el asesinato de las menores, un caso que causó conmoción en la región Caribe.

Se trata del caso de Sheerydan Sofía y Keyla Nicolle Hernández Noriega, adolescentes de 15 y 17 años que habían sido reportadas como desaparecidas tras salir durante las celebraciones del Carnaval en Barranquilla. Días después, las autoridades localizaron sus cuerpos en una zona del municipio de Malambo, donde habían sido enterrados.

Por este caso fueron capturados Juan David Taboada Olivera, de 19 años, conocido con el alias de ‘Tata’, y un adolescente de 17 años, quien también habría participado en el crimen. Según lo expuesto en audiencia, ambos habrían tenido contacto previo con las jóvenes antes de que ocurriera el crimen.

Durante una audiencia, la abogada de las víctimas reveló estremecedores detalles sobre el crimen cometido contra dos hermanas en Malambo, Atlántico. ▶️ pic.twitter.com/vpD8k77cfk — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 11, 2026

Confesión de alias ‘Tata’ sobre homicidio de hermanas en Barranquilla

De acuerdo con El Tiempo, el fiscal del caso José Gregorio del Villar, dio detalles de la confesión entregada por Taboada . De acuerdo con esa versión, el ataque habría estado relacionado con sospechas de que una de las menores los habría expuesto o puesto en riesgo frente a integrantes de una estructura criminal, lo que habría provocado una retaliación.

Villar relató que uno de los sujetos declaró “que las iba a matar por ‘faltonas’. Él le dice a su amigo: ‘Ey, ¿cómo así? Las voy a matar por faltonas'”. Esto en medio de la diligencia.

Pero lo más escalofriante es que el fiscal dio detalles de lo que, según uno de los implicados, pasó después de que le disparó a una de las menores y también habló de las razones que tuvo para asesinarlas.

“Comienzo a preguntarle que quiénes eran esos pelados a quienes nos iba a poner, y ella dice que eran unos novios que ellas tenían, pero que eso era mentira. Que solo decían eso porque estaban enamorados de ellas. Cuando yo escucho eso, le pego un tiro en la cabeza, pero ella quedó hablando y me decía ‘no me pegues más tiros’ y es cuando le pego el otro en la cabeza”, aseguró el funcionario, sobre lo que dijo uno de los indiciados, según recogió el rotativo.

De esta manera, la Fiscalía indicó que una de las adolescentes recibió disparos cuando se encontraba en estado de indefensión, hecho que forma parte de las pruebas presentadas dentro del proceso judicial.

Mientras avanza el caso, las autoridades buscan esclarecer por completo las circunstancias del doble homicidio y determinar si otras personas pudieron participar en los hechos que terminaron con la muerte de las dos hermanas.

Pedido de la defensa de familiares de hermanas asesinadas en Barranquilla

Ibeth Sandoval Ramos, abogada que representa a la familia de las víctimas, pidió que el caso no solo avance hacia una sanción ejemplar para los responsables, sino que también contemple medidas de reparación.

Ramos intervino ante el juez para expresar el profundo impacto que dejó el crimen, ocurrido en el departamento del Atlántico. En su intervención, enfatizó que el dolor causado por la muerte de las menores se agrava por las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

“Para la sociedad reclamamos justicia. Esto es un dolor, su señoría, esta pérdida se agrava por el horror de las circunstancias: una desaparición, un entierro en una fosa y la violencia física extrema que se ejerció sobre menores. Esto requiere una reparación integral que incluye acompañamiento psicológico”, indicó la jurista.

Las hermanas adolescentes que fueron enterradas en Malambo, fueron asesinadas un día después de salir de su casa a encontrarse con unos amigos. Aún así, sus asesinos estuvieron durante días extorsionando a su familia para pedir dinero por un supuesto rescate. pic.twitter.com/Fi70f9634A — Blu Caribe (@BLUCaribe) March 10, 2026

