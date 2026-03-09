El doble asesinato de las hermanas Sherrydan Sofía Hernández Noriega (14) y Keyla Nicolle Hernández Noriega (17) continúa bajo investigación en Malambo, área metropolitana de Barranquilla (Atlántico). Durante la audiencia judicial contra Juan David Taboada, presunto asesino, se conocieron nuevos detalles del proceso y la posición que adoptó el sospechoso frente a los graves señalamientos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Pilas que te van a vender”: destapan pista sobre por qué asesinaron a hermanas en Barranquilla)

Según recogió Blu Radio, en la diligencia ante la justicia, el joven investigado se declaró inocente y rechazó cualquier vínculo con el doble homicidio en Malambo. La audiencia forma parte del proceso penal que busca establecer las medidas judiciales mientras avanzan las indagaciones sobre el caso que conmocionó al Atlántico.

Durante la sesión, la Fiscalía General de la Nación presentó parte del material recopilado en la investigación, incluidos mensajes y conversaciones que, según los investigadores, evidenciarían la relación entre las víctimas y algunos de los jóvenes señalados en el expediente. Estas comunicaciones también fueron conocidas por la madre de las adolescentes, quien expresó inquietud por los contactos que mantenían sus hijas con ciertas personas.

Lee También

La defensa del sospechoso solicitó que el proceso contemple un modelo de justicia restaurativa, una alternativa que evitaría la privación de la libertad. Esta petición ahora queda en manos del juez del caso, quien deberá evaluar la solicitud con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía.

El caso provocó gran conmoción en Malambo y en el departamento del Atlántico, luego de que las dos hermanas fueran reportadas como desaparecidas y posteriormente encontradas sin vida. Las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas y testimonios para esclarecer el doble asesinato y determinar la responsabilidad de los implicados.

¿Qué dijo Juan David Taboada, sospechoso de asesinar a hermanas en Barranquilla?

Según la emisora, durante la audiencia judicial Taboada, conocido con el alias “Tata” y señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato de dos hermanas en Malambo, llamó la atención por una declaración relacionada con su cédula de ciudadanía.

En medio de la diligencia, el sospechoso explicó ante el juez que no sabía su número de cédula, debido a que el trámite del documento se encontraba en proceso ese mismo día. Según su intervención, nunca había sido inscrito formalmente en el registro civil al nacer, lo que le impidió contar con identificación oficial durante años.

De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, el propio Taboada señaló ante el despacho judicial que no podía indicar su número de identificación porque apenas estaban adelantando el procedimiento para obtener la cédula.

“El número de mi cédula no me lo sé porque el procedimiento de la cédula lo estaban haciendo nada más hoy, porque como puede ver, yo nunca he sido registrado ni nada de eso, ni bautizado”, indicó el acusado.

Juan David Taboada, alias ‘Tata’, el joven de 19 años que fue capturado por el secuestro y asesinato de dos hermanas en Malambo, Atlántico, no tenía ningún tipo de documentación. pic.twitter.com/G29KJBpkFs — Blu Caribe (@BLUCaribe) March 5, 2026

Este aspecto fue mencionado en el proceso judicial mientras se evaluaban los elementos del caso contra el joven de 19 años, investigado por delitos como homicidio agravado, secuestro extorsivo agravado y porte ilegal de armas.

Sin embargo, el proceso continúa en manos de las autoridades judiciales, que analizan las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación por el crimen de las dos adolescentes; y este martes 10 de marzo se conocerá la medida de aseguramiento para el presunto responsable.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: