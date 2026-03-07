El final del Carnaval de Barranquilla de 2026 quedó marcado por una tragedia que hoy estremece al país. Tras 13 días de angustia, el hallazgo de los cuerpos de Sheerydan Sofía (14 años) y Keyla Nicolle Hernández (17 años) en una zona boscosa de Malambo, Atlántico, destapó un perverso esquema de secuestro y extorsión que su propia madre relató con dolor ante los medios.

Las hermanas desaparecieron el martes de Carnaval, tras aceptar una cita con dos sujetos que habían conocido apenas días antes. Según su progenitora, las jóvenes salieron de su casa en el barrio La Sierrita confiadas: “Nos mandaron un carro”, fue lo último que dijeron antes de que sus teléfonos se apagaran para siempre.

Lo más escalofriante del caso es el hostigamiento que vivió la familia mientras las autoridades las buscaban. La madre reveló a Noticias Caracol que los captores iniciaron una negociación que parecía una subasta a la inversa, reflejando una frialdad absoluta.

“Comenzaron a mandarme mensajes de que las tenían secuestradas, que pagara. Pedían primero 50 millones de pesos, después bajaron a 20 millones, después a 10 millones“, puntualizó la mujer, quien denunció de inmediato ante el Gaula.

A pesar de la denuncia y de la disposición de la familia para cooperar, los victimarios nunca tuvieron la intención de devolverlas con vida. Los cuerpos fueron hallados el 2 de marzo con evidentes signos de violencia, lo que sugiere que el desenlace fatal pudo ocurrir incluso mientras los delincuentes seguían exigiendo el dinero.

La Policía Metropolitana de Barranquilla ha dispuesto un grupo especial de inteligencia para dar con los responsables, quienes habrían utilizado perfiles falsos o engaños románticos para atraer a las menores. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para suministrar información bajo absoluta reserva a través de la Línea Contra el Crimen 317 896 5523.

Este caso enciende nuevamente las alarmas sobre el peligro de las redes sociales y los encuentros con desconocidos, una modalidad que en plenas festividades cobró la vida de dos adolescentes que solo buscaban divertirse.

