Las autoridades entregaron nuevos detalles del asesinato de Sheerydan Sofía (de 14 años) y Keyla Nicolle Hernández (de 17), en el municipio de Malambo (Atlántico), y hablaron de la fecha e que habrían sido asesinadas, luego de salir un día antes con varias personas.

En diálogo con El Tiempo, el comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Camelo, explicó que los investigadores lograron ubicar la casa donde, presuntamente, las víctimas se encontraron con los sospechosos. Según indicó, las adolescentes habrían sido asesinadas en la madrugada del 19 de febrero.

“Desde el punto de vista investigativo, hemos podido inferir razonablemente que las niñas perdieron la vida, fueron asesinadas, en la madrugada del 19 de febrero. O sea, ellas se fueron el 18 y el 19 las asesinaron. Pero repito, eso es una inferencia razonable”, expresó Camelo al rotativo.

Entre los hallazgos más recientes, las autoridades también establecieron que al menos siete personas habrían estado presentes en el lugar donde ocurrieron los hechos, por lo que los investigadores avanzan en determinar la participación de cada una.

“Primero debo decirle que, en este momento, por nuestra diligencia de investigación en el marco de este proceso, hemos logrado establecer que en el sitio donde ocurrió este lamentable hecho había aproximadamente siete personas”, agregó el uniformado.

Asimismo, explicó que las pesquisas continúan para esclarecer el rol de quienes se encontraban en el lugar y en cuanto a la vivienda donde habría ocurrido el lamentable crimen, afirmó:

“Se van con ellos a medianoche, a una casa en Malambo que está identificada. Sabemos de quién es la casa, a quién estaba arrendada, que está en el proceso investigativo”.

¿Quién es el principal sospechoso en crimen de dos hermanas en Barranquilla?

En ese sentido, el comandante precisó que el dictamen definitivo lo entregará Medicina Legal, entidad encargada de establecer la ventana aproximada de muerte y las causas del fallecimiento.

Por ahora, el principal sospechoso en el caso es conocido con el alias de ‘Tata’ y enfrenta cargos por secuestro extorsivo, mientras se esperan los resultados forenses que permitirán a la Fiscalía definir si se imputarán también delitos relacionados con el homicidio.

“Este delincuente ‘Tata’ fue capturado por el delito de secuestro extorsivo porque Medicina Legal nos tiene que dar los dictámenes de causa de muerte para que la Fiscalía impute el delito que corresponda ya con el homicidio”, concluyó el oficial.

Hipótesis sobre crimen de hermanas en Barranquilla

Según versiones citadas por el rotativo, se habría producido una discusión en la casa donde ocurrieron lo hechos. Durante el altercado, una de las adolescentes habría sido señalada de tener supuestos vínculos con un grupo delincuencial rival, una versión que todavía se encuentra en etapa de verificación dentro del proceso judicial.

Otra línea de investigación está relacionada con las llamadas extorsivas que recibió la familia después de la desaparición de las menores. De acuerdo con el mismo medio, desconocidos exigieron dinero a cambio de su liberación e incluso enviaron fotografías y videos intimidatorios como prueba de que una de ellas seguía con vida.

Los investigadores también analizan la posibilidad de que las adolescentes hayan sido asesinadas en momentos distintos entre la noche de su desaparición y la madrugada del día siguiente, hipótesis que intentaría explicar por qué posteriormente solo se difundieron imágenes de una de las víctimas durante las presuntas comunicaciones extorsivas.

Mientras avanzan las indagaciones, la Fiscalía continúa recopilando testimonios, registros de llamadas y otros elementos probatorios para reconstruir lo ocurrido desde que las jóvenes salieron de su vivienda hasta el momento en que fueron halladas sin vida en una zona enmontada de Malambo.

