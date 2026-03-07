En Norte de Santander, la muerte de una joven en un parque turístico de Chinácota causó conmoción luego de que se conocieran los últimos momentos antes del accidente en un tobogán que terminó con su vida.

La víctima fue identificada como Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años y oriunda del municipio de Tibú. Según reportó el medio La Nación, el caso ha despertado múltiples reacciones tras difundirse un video del momento previo al descenso.

El hecho ocurrió la tarde del 5 de marzo, cuando la mujer visitaba un centro recreativo ubicado en zona rural del municipio. Allí decidió lanzarse por una atracción conocida como ‘tobogán extremo’, inaugurada recientemente en el lugar, de acuerdo con la información publicada por El Tiempo.

Instantes antes de iniciar el descenso, ella manifestó una duda sobre quién la recibía al terminar el recorrido, a lo que uno de los encargados le respondió que “una piscina de pelotas”.

Luego, el encargado de la atracción le dio impulso mientras le decía “No tengas miedo”, una frase que quedó registrada en video y que hoy estremece a quienes han visto las imágenes.

“Siempre hacia atrás, piernas cruzadas y bien agarrada. Listo, no tengas miedo”, se le escucha decir al instructor antes de empujar a la víctima que instantes después cayó de la atracción.

Segundos después de comenzar el recorrido, la joven perdió el control del colchón inflable en el que descendía. Durante el trayecto, el inflable salió despedido en una de las curvas del tobogán y la mujer terminó impactando contra parte de la estructura. Personas que se encontraban en el sitio corrieron a auxiliarla tras el fuerte golpe.

¿Qué dijo el parque donde murió mujer tras caer de tobogán en Chinacota?

El parque turístico en Chinácota, donde Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años, perdió la vida tras un accidente en un tobogán, expresó su versión oficial sobre lo ocurrido y las acciones tomadas luego del incidente.

La administración del establecimiento aseguró que, al momento del accidente, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y atención previstos para este tipo de situaciones.

Además, manifestó que el personal presente acudió rápidamente al lugar tras la caída de la mujer desde el tobogán extremo e informó que se realizaron esfuerzos para prestar asistencia básica y trasladarla a un centro médico, antes de que fuera remitida a un hospital en Cúcuta.

Tras lo ocurrido en Chinácota la empresa Entre Flores S.A.S. emitió un comunicado. pic.twitter.com/uFyAWs2V9p — Olga Lucía Cotamo (@OlgaLucaCotamo) March 6, 2026

En su pronunciamiento, el parque expresó “su más sentido pésame a la familia de la señora” y señaló que cooperará con las autoridades competentes en el curso de las investigaciones para establecer las circunstancias exactas que rodearon el accidente.

La administración destacó que la atracción contaba con personal capacitado para la operación y supervisión, y que se seguirán revisando los procedimientos internos para reforzar la seguridad.

