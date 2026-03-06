El parque turístico donde murió una mujer en una atracción extrema en Chinácota se pronunció oficialmente sobre el caso y expresó su disposición para colaborar con las autoridades que investigan el hecho.

El accidente ocurrió el 5 de marzo en el establecimiento operado por Entre Flores SAS, donde falleció Yuris Cristel Camila García Manrique, de 28 años. El caso tomó mayor relevancia luego de que un video aficionado, que ya está en manos de las autoridades de Norte de Santander, registrara el momento del accidente ocurrido en la atracción conocida como “tobogán extremo”.

En un comunicado difundido por la empresa, el equipo jurídico de Entre Flores SAS, encabezado por el abogado Oscar Horacio Giraldo Reyes junto con la firma Jaimes Chía y Abogados Asociados, manifestó su pesar por lo sucedido dentro de las instalaciones del parque.

En el documento, la compañía expresó sus condolencias a los familiares y allegados de la víctima. “Ante este doloroso acontecimiento, nos permitimos expresar a la familia, amigos y allegados de Yuris Cristel Camila García Manrique nuestras condolencias y nuestro más sincero sentimiento de solidaridad”, señaló el comunicado.

Qué pasó con el parque en el que murió mujer

La empresa también informó que, tras el incidente, se activaron los protocolos de emergencia y asistencia previstos para este tipo de situaciones, con el fin de brindar apoyo inicial en el lugar.

Asimismo, el parque turístico indicó que mantiene plena disposición para colaborar con las autoridades encargadas del proceso de verificación y esclarecimiento de lo ocurrido, y aseguró que ya está entregando la información solicitada para que la investigación avance.

En el pronunciamiento, la compañía señaló que su prioridad ha sido el bienestar de los visitantes y explicó que, por respeto a la memoria de la víctima y a la reserva del proceso en curso, no emitirá más declaraciones sobre las causas del accidente hasta que las autoridades presenten un informe oficial.

El comunicado concluye reiterando el respeto y la solidaridad de la empresa con la familia García Manrique en medio del duelo por la muerte de la joven.

