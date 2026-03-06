Gustavo Petro, que apareció en una sorpresiva foto con Barack Obama, aprovechó sus redes sociales para mostrar un adelanto de la película que exalta la vida del almirante José Prudencio Padilla.

“Vale la pena, ganará mucho el país con esta película”, escribió el presidente de Colombia en su cuenta de X (antes conocido como Twitter), junto al video en el que es posible conocer varios detalles que resuelven dudas que surgieron luego de conocerse el tema.

El mandatario replicó la publicación que RTVC mostró también desde su cuenta institucional de la mencionada red social, donde salieron a flote detalles del filme.

Video del ‘trailer’ de la película ‘Padilla’, de Colombia

Las imágenes mostraron que la narración sobre el ícono de la Armada de Colombia no solo se aferra a sus gestas en la independencia del país, sino que recuerda parte de su infancia.

Incluso, el ‘trailer’ permite observar interacciones mucho más personales con quienes parecen ser sus familiares, muchos años antes de que se convirtiera en el referente a nivel nacional que es ahora.

De hecho, quedó en evidencia que hay un desarrollo del proceso que tuvo el militar para llevar a convertirse en el líder que fue para llevar al país a un paso determinante en su historia.

Como detalle que antes fue controversial, Gustavo Petro no aparece en el ‘trailer’ de ‘Padilla’, nombre de la película financiada por el Gobierno y por Valencia Producciones con la actuación del actor estadounidense Ciba Gooding Jr.

¿En qué idioma es la película Padilla, de Colombia?

Uno de los detalles claves es que la película de Padilla está en inglés y, cuando hay parlamentos en español, hay subtítulos, por lo que quedaría claro que el primer idioma mencionado es el dominante en la producción.

El detalle era una de las grandes dudas que surgieron dentro de propios y extraños, precisamente porque el papel del almirante Padilla en su etapa adulta es interpretado por el actor de Hollywood, ganador de un premio Óscar.

La película está en la mira debido a que se conoció que la producción tuvo un costo total de 15.000 millones de pesos, unos 4 millones de dólares, por lo que no ha pasado desapercibida.

Aparte de la aparición de Gustavo Petro en una breve escena, el actor Luis Velasco es otra de las figuras que tiene participación en este proyecto liderado por la Armada de Colombia.

¿Quién fue el almirante Padilla en Colombia?

El almirante José Prudencio Padilla López es reconocido como el máximo héroe naval de la independencia de Colombia y un estratega militar fundamental para la libertad de las naciones bolivarianas.

Nacido en Riohacha en 1784, su origen mulato y humilde no impidió que escalara en la jerarquía militar gracias a su valentía y pericia en el mar. Padilla comenzó su formación en la marina española, participando incluso en la batalla de Trafalgar, pero luego se unió a la causa patriota para luchar contra el dominio español en el continente americano.

Su hazaña más gloriosa ocurrió el 24 de julio de 1823 en la Batalla Naval del Lago de Maracaibo. En este enfrentamiento, Padilla lideró la flota republicana y logró una victoria contundente que selló definitivamente la independencia de Colombia y Venezuela, expulsando a las últimas fuerzas realistas de la región. Gracias a su visión táctica, el control de los mares pasó a manos de los patriotas, lo que aseguró la estabilidad de la naciente República y consolidó el proyecto de la Gran Colombia liderado por Simón Bolívar.

Sin embargo, la vida de Padilla tuvo un desenlace trágico debido a las intensas divisiones políticas de la época. A pesar de su lealtad, fue acusado injustamente de participar en la Conspiración Septembrina de 1828, un atentado contra Bolívar. El recelo de las élites hacia su liderazgo popular y su origen étnico influyeron en su condena. El almirante fue fusilado en Bogotá en octubre de ese mismo año, un hecho que años después fue reconocido como un grave error judicial y una injusticia histórica contra un prócer de la patria.

Hoy, la Armada de Colombia rinde homenaje constante a su legado, pues Padilla simboliza la inclusión y el poder naval del país. Su figura sigue vigente como ejemplo de sacrificio y amor por la libertad.

