Este viernes empezó a circular en redes sociales un video que muestra un altercado entre el creador de contenido Levy Rincón y un ciclista en el parque El Virrey, en Bogotá. Las imágenes desataron una fuerte discusión en internet por el comportamiento del influenciador político.

El video fue difundido por el activista Daniel Maldonado y muestra a Rincón discutiendo con un ciudadano mientras ambos se encuentran en medio del parque. En el registro se observa al influenciador lanzando insultos y golpeando con una bicicleta al ciclista, en medio de la confrontación.

La situación no es nueva. En octubre de 2025, el propio Rincón había hablado del episodio en sus redes sociales y aseguró que su reacción se produjo después de que el ciudadano intentara agredirlo. En ese momento afirmó que el incidente había quedado grabado y que esperaba que el video saliera a la luz.

Como matón de barrio, qué ASCO que mis impuestos sean para pagarle el salario y los escoltas a este man @LevyRincon pic.twitter.com/wvQKymCbKw — Daniel Maldonado (@cdmaldonadoo1) March 6, 2026

“Un gomelo cagón en una bicicleta intentó escupirme e insultarme en el Virrey pero apenas vio que me le paré y lo saqué a pelear se asustó y empezó a grabar con el celular”, fue parte de lo escribió Rincón en ese entonces en su cuenta de X.

Las imágenes comenzaron a circular con fuerza este viernes 6 de marzo y rápidamente provocaron críticas de varios usuarios en redes sociales, que cuestionaron la reacción del creador de contenido.

Un gomelo cagón en una bicicleta intentó escupirme e insultarme en el Virrey pero apenas vio que me le paré y lo saqué a pelear se asustó y empezó a grabar con el celular el gran hijueputa ese. ¡Mandó el video a La W y estoy esperando a que lo suban! ¡Miedo no hay! ¡Malparidos! — Levy Rincón (@LevyRincon) October 4, 2025

Respuesta de Levy Rincón por video en el que golpea a ciclista

Tras la difusión del video, Rincón reaccionó en sus redes sociales, pero no se centró directamente en explicar lo ocurrido en las imágenes. En cambio, criticó al actor Diego Trujillo, quien había compartido el video expresando rechazo por el comportamiento del influenciador.

“A mí me da mucha risa que Diego Trujillo repostea un video para dar a entender que soy violento porque me defiendo de un uribista que me escupió. Señor, ocúpese mejor de su hijo […]”, escribió Rincón en respuesta al actor.

A mí me da mucha risa que @DiegoTrujilloD repostea un video para dar a entender que soy violento porque me defiendo de un uribista que me escupió. Señor, ocúpese mejor de su hijo huele Tusi que se la pasa promoviendo el consumo de drogas entre menores de edad, que anda con… — Levy Rincón (@LevyRincon) March 6, 2026

El video sigue circulando en redes sociales y ha provocado una nueva discusión entre usuarios que apoyan y cuestionan al influenciador político.

