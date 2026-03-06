Un nuevo hecho de violencia se registró en el sur de Bogotá, donde un joven de 19 años fue asesinado a disparos en el barrio México, en la localidad de Ciudad Bolívar.

El crimen ocurrió en la carrera 16B con calle 64 sur, zona que se vio alterada por el pánico de los residentes tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego.

(Lea también: Bautizarán calle en Bogotá con el nombre de Miguel Uribe Turbay; es de las más concurridas)

La víctima fue identificada como Juan Carlos Hernández Crespo, quien, según versiones conocidas por ‘Gato Noticias’, se dirigía hacia una vivienda del sector donde presuntamente residía.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven habría sido seguido por dos hombres que se movilizaban en motocicleta. Minutos después, los sujetos lo alcanzaron y el acompañante del conductor sacó un arma de fuego y le disparó en repetidas ocasiones.

Tras el ataque, Hernández Crespo cayó al suelo gravemente herido mientras los responsables escapaban del lugar con rumbo desconocido.

Tras el ataque, Hernández Crespo cayó al suelo gravemente herido mientras los responsables escapaban del lugar con rumbo desconocido.

Habitantes del sector auxiliaron al joven y lo trasladaron de urgencia al Hospital de Meissen, sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables. De manera preliminar, el caso estaría relacionado con un posible ajuste de cuentas, aunque esta hipótesis aún es materia de verificación por parte de los investigadores.

