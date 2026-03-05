Un violento intento de hurto se registró en la localidad de Kennedy, al sur de Bogotá, cuando cuatro delincuentes intentaron interceptar una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Lo que los asaltantes no previeron es que los ocupantes del vehículo eran dos funcionarios de la entidad, quienes reaccionaron de inmediato para defenderse.

Según reportó Noticias Caracol, uno de los escoltas utilizó su arma de dotación para repeler el ataque, lo que desencadenó un intercambio de disparos en plena vía pública.

Como resultado del enfrentamiento, uno de los presuntos ladrones resultó herido, al igual que uno de los funcionarios de la UNP. Ambos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

El oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá confirmó a ese medio que, tras el operativo, se logró la incautación de tres armas de fuego, las cuales están siendo sometidas a verificación. Las autoridades ya iniciaron las investigaciones pertinentes para dar con el paradero de los otros tres cómplices que lograron huir del lugar.

¿Cuál es la camioneta más robada en Bogotá?

La inseguridad en Bogotá sigue siendo un dolor de cabeza para los propietarios de vehículos, especialmente para quienes poseen modelos de alta gama. De acuerdo con informes del portal El Carro Colombiano y reportes recientes de las autoridades, una marca japonesa se mantiene como el blanco principal de las organizaciones criminales.

Las camionetas Toyota son las más robadas en la capital del país. Dentro de este segmento, los delincuentes concentran sus ataques en tres modelos específicos:

Fortuner

Prado TXL

Hilux

Estos vehículos son altamente codiciados debido a su elevado valor en el mercado negro y la facilidad para comercializar sus autopartes. Según los reportes, gran parte de estas camionetas son robadas bajo pedido para ser trasladadas a zonas rurales o regiones fronterizas, donde su robustez es valorada para actividades ilícitas.

En lo que va de 2026, las autoridades han identificado que localidades como Kennedy, Engativá y Puente Aranda registran el mayor índice de estos casos, utilizando frecuentemente la modalidad de atraco con armas de fuego debido a los avanzados sistemas de seguridad de los vehículos que impiden el ‘halado’ tradicional.

