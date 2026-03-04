La tensión política en la capital del país escaló la noche de este martes 3 de marzo. La sede de campaña de la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, ubicada en la localidad de Chapinero, fue blanco de un acto vandálico que dejó graves daños materiales en su fachada.

Según reportó Blu Radio, el incidente ocurrió aproximadamente a las 9:30 p. m. en el inmueble situado en la calle 53 con carrera Séptima. Testigos y grabaciones de seguridad indican que cuatro hombres encapuchados, quienes se desplazaban en bicicletas, interceptaron el lugar y procedieron a atacar la infraestructura.

Los sujetos emplearon aerosol negro y bombas llenas de pintura del mismo color para cubrir las vallas y pancartas publicitarias que se encuentran en la parte externa de la sede. Tras cometer el acto, los responsables emprendieron la huida con rumbo hacia la avenida Caracas, logrando evadir inicialmente a las patrullas del sector.

Este hecho ha causado una alerta especial en las autoridades, pues coincide con la reciente revelación de la congresista sobre el que ella denominó el “cartel de la oncología”. Miranda destapó presuntas irregularidades en la remisión de pacientes con cáncer en el sistema de salud, un tema que ha suscitado un álgido debate nacional.

A través de sus redes sociales, la representante compartió imágenes del estado en que quedó su oficina y envió un mensaje contundente:

“Vandalizaron mi sede de campaña. Así es como algunos creen que se hace política en este país: con intimidación y amenazas. La democracia se defiende con argumentos, no con violencia”.

La congresista vinculó este ataque directamente con amenazas previas recibidas a raíz de su actividad legislativa. Por ahora, la Policía Metropolitana de Bogotá analiza los videos de las cámaras de seguridad para identificar la ruta de escape y dar con el paradero de los señalados.

¿Qué es el ‘cartel de la oncología’ que reveló Katherine Miranda?

La representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, reveló ante la opinión pública la existencia de lo que ha denominado el “cartel de la oncología”. Se trata de una presunta red de remisiones irregulares que estaría favoreciendo a una clínica específica en Ibagué, afectando la estabilidad financiera y la salud de miles de afiliados a la Nueva EPS.

De acuerdo con las cifras reveladas por la congresista, existe un esquema de traslados masivos hacia la clínica Clinaltec, en la capital del Tolima. El crecimiento de estas remisiones es exponencial: mientras que en el año 2023 se registraron 176 pacientes enviados a dicho centro, la cifra se disparó a 1.846 proyectados para el 2025. Solo en enero de este año se remitieron 222 personas, superando en un solo mes la totalidad de los registros de hace dos años.

Miranda cuestionó por qué pacientes de departamentos como Valle del Cauca, Santander y la Costa Atlántica son obligados a viajar hasta Ibagué, ignorando las IPS habilitadas en sus propias regiones. En Bogotá, por ejemplo, operan ocho instituciones oncológicas, pero la instrucción administrativa sería el traslado al Tolima.

La denuncia resalta un impacto económico crítico para los enfermos:

De los 3.000 pacientes remitidos, la Nueva EPS solo cubrió viáticos para 600.

Más de 2.400 personas han tenido que costear de su propio bolsillo traslados, hoteles y alimentación.

Esta situación infringe la normativa que exige que los tratamientos de alta complejidad se realicen, preferiblemente, en lugares cercanos al domicilio del paciente para garantizar su bienestar integral.

