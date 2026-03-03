Un violento episodio ocurrido en la provincia de Hebei, en el norte de China, causó conmoción dentro y fuera del país. Un hombre perdió la vida en plena vía pública luego de ser agredido con un arma blanca, en un hecho que, según versiones preliminares, estaría relacionado con una supuesta infidelidad.

De acuerdo con reportes difundidos por la emisora colombiana Blu Radio, el ataque comenzó cuando el agresor interceptó el vehículo en el que se movilizaba la víctima. El conductor fue obligado a detenerse en medio de la vía, mientras varios testigos observaban la escena.

En grabaciones que circularon en redes sociales se aprecia cómo el atacante desciende de un automóvil portando un hacha y se dirige directamente hacia el otro hombre. El episodio ocurrió en cuestión de segundos y dejó imágenes impactantes para quienes presenciaron lo ocurrido.

Aunque las autoridades continúan con las indagaciones y no han entregado un informe definitivo, versiones preliminares señalan que el conflicto tendría origen en una supuesta relación sentimental con la pareja del agresor. Ese elemento sería el detonante del ataque.

La víctima murió en el lugar antes de recibir atención médica, según indicaron medios locales citados por Blu Radio. Hasta ahora no se conocen detalles adicionales sobre el vínculo entre los involucrados ni sobre el tiempo que habría durado el conflicto.

La policía logró detener al presunto responsable poco después del ataque. El hombre permanece bajo custodia mientras avanzan las diligencias judiciales correspondientes.

