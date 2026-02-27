Lo que empezó como un gesto de solidaridad familiar terminó convirtiéndose en la peor pesadilla para una mujer que, durante años, confió ciegamente en su esposo y en su propia hermana.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Mujer le dio serenata a su novio en Transmilenio: tenía hasta micrófono, pero no la perdonaron)

A través de un relato en redes sociales, la señora (cuyo nombre no se conoció) reveló cómo una emergencia médica de su sobrino mayor destapó una red de mentiras y una doble vida que su pareja mantuvo bajo su propio techo.

El detonante de la verdad no fue un mensaje de texto o un rumor, sino una prueba de compatibilidad de médula ósea. Lo que debía ser un milagro médico para salvar la vida de un niño terminó por destruir la estructura de una familia entera.

Lee También

Según contó, la historia se remonta a los primeros años de su matrimonio. Consciente del deseo de su esposo de ser padre, ella llegó a ofrecerle el divorcio para que él pudiera cumplir su sueño con otra persona. Sin embargo, él se negó tajantemente.

“Cuando tenía tres años de matrimonio me enteré que no podía ser mamá… Le pedí que nos divorciáramos porque el sueño de él era ser papá. Él me decía que no, que él siempre iba a estar para mí, que podíamos adoptar, que no pasaba nada”, relató la mujer.

Acá, lo que narró la mujer:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Red Social Col 🇨🇴 (@redsocialcol)

En medio de esa vulnerabilidad, la mujer decidió acoger a su hermana en casa debido a conflictos familiares externos. Lo que ella nunca imaginó es que su gesto de caridad sería el escenario perfecto para la infidelidad. Según cuenta, su hermana inició una supuesta relación con el celador del edificio, versión que utilizó para encubrir su primer embarazo.

Con el paso del tiempo, la hermana tuvo tres hijos, todos bajo el mismo techo donde vivía el matrimonio. La generosidad de la protagonista fue tal que, ante la supuesta ausencia del padre biológico (el celador), ella y su esposo asumieron el rol de padrinos y protectores de los menores.

“A los dos años de mi hermana estar viviendo con nosotros, resultó en embarazo. Nos dijo: ‘Si quieren yo se los regalo, críenlo ustedes’. Nosotros lo recibimos como ahijado… Luego al año llegó la niña y a los dos años la otra niña. O sea, vivía mi esposo con sus dos mujeres y sus tres hijos y yo no tenía ni idea”, confesó con amargura.

Incluso la madre de ambas mujeres estaba al tanto de la situación, pero decidió guardar silencio bajo la premisa de “no causar dolor”, una omisión que, para la víctima, resultó ser una traición igual de profunda.

¿Cómo se enteró de que su esposo era el padre de sus subrinos?

La mentira, que parecía perfecta, se desmoronó cuando el hijo mayor de su hermana enfermó gravemente y necesitó un trasplante de médula ósea. Aunque los hermanos menores eran compatibles, el esposo de la mujer insistió de manera sospechosa en que no quería someter a los niños a ese procedimiento.

Sin consultarlo con su esposa, el hombre comenzó a hacerse exámenes y a donar médula en secreto. Para justificar su evidente deterioro físico y sus ausencias, le mintió a su pareja asegurándole que padecía una enfermedad grave.

“Él salía superenfermo y me decían a mí que le habían descubierto algo como leucemia y que le estaban haciendo un tratamiento. Pero un día llegaron unos resultados del niño con la donación que mi esposo había hecho”, explicó la mujer.

Fue en ese momento cuando el hospital confirmó lo que parecía imposible: el esposo no era un donante al azar, sino que poseía una compatibilidad biológica que solo se explica a través de la paternidad directa.

El hombre había estado donando médula para salvar a su propio hijo biológico, el mismo que su esposa creía que era su sobrino.

El descubrimiento dejó al descubierto que el ‘noviazgo’ con el vigilante fue una fachada creada por la hermana y el esposo para procrear tres hijos mientras vivían a expensas de la protagonista.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.