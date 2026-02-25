Un video viral ha conmocionado a la ciudad de Formosa, Argentina, luego de que se difundieran imágenes grabadas en la costanera local, donde una mujer enfrenta a su pareja tras descubrirlo en lo que aparenta ser una situación de infidelidad con quien parece ser su mejor amiga.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Hombre descubre infidelidad de su novia y la graba con su amante: “Disfrútalo”)

El video, que rápidamente circuló por diversas redes sociales y grupos de mensajería, muestra el momento exacto en que la mujer, visiblemente alterada, graba con su celular mientras se enfrenta a su novio y a su amiga.

En las imágenes, la mujer no solo lanza insultos y reproches, sino que en un arrebato de furia, llega incluso a agredir físicamente a la otra chica, quien aparece en el video sentada sobre las piernas del novio de la mujer.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tucuman Digital (@tucumandigital)

La escena, cargada de tensión, comienza cuando la mujer entra al lugar y se percata de la situación.

Con el celular en mano, graba las reacciones de ambos: su novio, al darse cuenta de la presencia de la mujer, se levanta de inmediato con una sonrisa, mientras que la mujer, en un estado de furia, se abalanza sobre la chica que lleva un vestido amarillo.

La pelea verbal se intensifica cuando la mujer, entre lágrimas y gritos, le recrimina a su novio por lo que considera una traición. “Me decepcionaste”, le dice entre sollozos, a lo que el novio, intentando calmar la situación, comienza a separar a las dos mujeres.

La conversación que sigue en el video revela aún más detalles sobre la complejidad de la situación. La mujer le lanza duras palabras al novio: “Es mi amiga, yo te quería, sabes, te defendía hasta ayer, ¿qué haces con esa negra de mierda?” Luego, la mujer le exige respuestas y le pide que le diga en la cara lo que ha estado haciendo: “Decime en la cara”.

“Te vas a ir de la casa de mi mamá. Te dimos un hogar, una familia”, le reprocha, claramente devastada por lo que acaba de descubrir.

En un giro aún más sorprendente, la mujer revela que la chica con el vestido amarillo no era simplemente una amiga, sino que al parecer también tenía una relación con el hermano del hombre con el que estaba en ese momento. “Hoy mismo te vas a ir de la casa”, le dice con firmeza.

El video termina con una escena caótica, en la que la mujer que se siente traicionada sigue exigiendo explicaciones mientras su novio intenta calmar la situación.

Lo que comenzó como una confrontación, rápidamente se transformó en un escenario de dolor y desconfianza, dejando a todos los involucrados y a los espectadores del video con más preguntas que respuestas sobre los motivos detrás de esta inesperada tragedia personal.

Algunos comentarios de los internautas fueron: “¿Y con el novio no se enoja? La traicionó por todos lados: la madre, el hermano, el novio.” Otro escribió: “qué abusa esa Lorena. Le dio lo que merece”. También se destacó: “la decepción más grande es que la traición venga de una amiga. Por eso mi mejor amiga es mi mamá”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de virales hoy aquí.