Un video aficionado captó una fuerte riña entre dos mujeres en pleno centro histórico de Cartagena durante la noche de este domingo 22 de febrero. Según versiones preliminares, las involucradas se desempeñarían como masajistas en la zona y protagonizaron el altercado ante la mirada atónita de turistas y residentes.

El enfrentamiento, que habría tenido motivos pasionales, escaló rápidamente en la vía pública. Testigos relataron que ambas mujeres estaban completamente encarnizadas, lo que hizo que los intentos de terceros por separarlas resultaran casi imposibles.

En las imágenes se observa que, aunque hubo un breve momento de calma en el que se soltaron, la agresión se reanudó poco después con la misma intensidad. Hasta el momento, se desconoce el desenlace de la disputa o si hubo intervención policial.

#VERGONZOSO. Pelea entre dos mujeres que, al parecer, se desempeñan como masajistas en el Centro Histórico de Cartagena quedó reguatrada en videos. Según versiones preliminares, el enfrentamiento habría tenido motivos pasionales y se registró ante la mirada de turistas y locales. pic.twitter.com/qjrrOJ8L48 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) February 22, 2026

Como era de esperarse, el video se volvió viral y causó diversas reacciones en redes sociales. Algunos internautas optaron por el sarcasmo comentando: “No era pelea. Estaban en práctica de masaje capilar anti caída del pelo”. Otros, sin embargo, cuestionaron la seguridad y la convivencia en “La Heroica”: “Tremendo desorden es Cartagena, no hay quién ponga orden”, “nunca una rusa, una noruega o una coreana” y “qué tristeza”.

¿Cuál es la tasa de infidelidad en Colombia?

Un reciente reporte de las plataformas de citas extramatrimoniales Gleeden y Ashley Madison ha ubicado a Colombia en una posición llamativa dentro del panorama regional. Según los datos revelados para 2025, el país se consolida como el segundo con mayor índice de infidelidad en Latinoamérica, siendo superado únicamente por Brasil. Las estadísticas indican que entre el 40 % y el 60 % de los colombianos admiten haber sido infieles en algún momento de su vida sentimental. El informe detalla, además, que existe un incremento significativo en la búsqueda de parejas alternativas durante las primeras semanas del año, periodo en el que las plataformas registran un pico en las suscripciones de nuevos usuarios que buscan relaciones fuera del compromiso formal. Este fenómeno posiciona a la nación como un mercado clave para este tipo de servicios digitales, destacando una tendencia persistente en el comportamiento de los ciudadanos frente a la fidelidad tradicional al inicio de este ciclo anual.

