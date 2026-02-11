Este martes 10 de febrero, el biatleta noruego Sturla Holm Laegreid conquistó la medalla de bronce en la prueba individual masculina de 20 km durante los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, pero su logro deportivo pasó rápidamente a segundo plano.

Minutos después de cruzar la meta, el atleta de 28 años sorprendió al mundo con una confesión emocional en una entrevista en vivo con la cadena noruega NRK: admitió haber sido infiel a su pareja, a quien describió como “el amor de su vida”.

La noticia se viralizó de inmediato en redes sociales, convirtiendo un momento de gloria olímpica en un drama personal que ha acaparado la atención pública. En lugar de celebrar el podio junto a sus compañeros, el noruego optó por abrir su corazón frente a las cámaras.

“Hay alguien a quien quería compartir esto y quizás no esté viendo hoy”, comenzó diciendo con la voz entrecortada. “Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la persona más hermosa y amable del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel. Se lo conté hace una semana y ha sido la peor semana de mi vida”, agregó.

Acá, lo que dijo:

😱¡Escándalo olímpico!

🥉Sturla Holm Laegreid gana el bronce en biatlón… y confiesa en directo:

“Le fui infiel hace tres meses y se lo conté hace una semana” Entre lágrimas y arrepentimiento, Laegreid admitió que el deporte quedó en segundo plano. Una medalla que pasará a la… pic.twitter.com/GfsfFloKHI — Diario SPORT (@sport) February 11, 2026

Entre lágrimas, añadió que sentía haber perdido “una medalla de oro en la vida” y que solo tenía ojos para ella: “Espero que pueda perdonarme”, concluyó.

La entrevista causó una ola inmediata de reacciones. Mientras algunos elogiaron su honestidad y vulnerabilidad, otros criticaron el momento elegido, argumentando que opacó el triunfo de Botn y convirtió un evento deportivo en un espectáculo personal.

¿Qué respondió la expareja del atleta olímpico que le fue infiel?

Este miércoles 11 de febrero, la expareja de Laegreid rompió el silencio en una entrevista con el diario noruego VG. La mujer, que ha pedido mantener su anonimato porque “no eligió estar en esta situación pública”, expresó que la infidelidad resulta “difícil de perdonar, incluso después de una declaración de amor frente al mundo entero”.

Según sus palabras, han mantenido contacto después de la confesión inicial y él conoce claramente sus sentimientos al respecto. “Agradezco el apoyo de mi familia y amigos en estos momentos difíciles”, añadió.

La expareja también dejó entrever que la exposición mediática ha complicado aún más el proceso emocional privado que ambos atraviesan.

Por su parte, Sturla Holm Laegreid emitió posteriormente una disculpa a través de NRK. Lamentó haber desviado la atención del oro conseguido por su compañero de equipo Johan-Olav Botn y reconoció que quizás no fue la mejor forma de manejar la situación. “No quiero empeorar las cosas para ella”, indicó en su declaración.

Hasta el momento, no hay indicios claros de una reconciliación. La expareja ha sido clara en que el perdón no es sencillo, y la atención mediática podría haber complicado las cosas. Mientras tanto, la delegación noruega continúa compitiendo en Milano Cortina, donde el biatlón sigue siendo una de las disciplinas estrella para el país nórdico.

¿Quién es Sturla Holm Laegreid?

Sturla Holm Lægreid es uno de los biatletas más destacados de su generación. Nacido en 1997, ha acumulado seis títulos mundiales en biatlón y formó parte del equipo noruego que ganó el oro en relevos en los Juegos Olímpicos de Beijing 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sturla Holm Lægreid (@sturlal)

Además, recientemente se coronó campeón general de la Copa del Mundo. El biatlón, un deporte exigente que combina esquí de fondo y tiro con rifle, exige no solo condición física excepcional, sino también una concentración mental absoluta, ya que cada error en el polígono se penaliza con minutos adicionales o vueltas extras.

Sturla Holm Laegreid llegó a estos Juegos como uno de los favoritos y se va con una medalla de bronce, pero también con una lección pública sobre las consecuencias de los errores personales.

