Un partido que prometía ser atractivo por lo deportivo terminó convertido en uno de los episodios más bochornosos de la temporada en la NBA. El duelo entre Detroit Pistons y Charlotte Hornets, disputado este domingo 9 de febrero, quedó marcado por una batalla campal en pleno tercer cuarto que dejó cuatro jugadores expulsados, el ambiente completamente caldeado y hasta presencia policial dentro del coliseo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Luto en el periodismo deportivo: murió conocido comentarista de fútbol a sus 50 años)

Aunque en el marcador final los Pistons se impusieron 110-104 como visitantes, el resultado pasó rápidamente a un segundo plano. Todas las miradas se centraron en el fuerte altercado que interrumpió el juego durante varios minutos y que podría traer sanciones adicionales por parte de la liga.

Acá, un video de la pelea:

Lee También

PISTONS AND HORNETS GET INTO IT!!! 😳😳 4 EJECTIONS. 4!!! pic.twitter.com/Gcl67LCh0s — Bleacher Report (@BleacherReport) February 10, 2026

¿Por qué empezó la pelea?

La pelea se originó luego de una falta dura de Moussa Diabaté, jugador de los Hornets, sobre Jalen Duren, pívot de los Pistons. La acción, que en principio parecía una infracción común, provocó una reacción inmediata de Duren, quien encaró a su rival.

En cuestión de segundos, la discusión verbal escaló a empujones y manotazos. Otros jugadores ingresaron rápidamente a la escena, tanto para separar como para confrontar, y el partido se transformó en un espacio de bronca generalizada que obligó a los árbitros a detener el encuentro de inmediato.

Las imágenes mostraron un ambiente completamente fuera de control, con cuerpos técnicos intentando separar a los jugadores y compañeros tratando de calmar los ánimos mientras el público reaccionaba con gritos y abucheos.

Acá, otro video de lo ocurrido:

BENCHES CLEAR IN PISTONS-HORNETS 😲 Moussa Diabate, Miles Bridges, Jalen Duren and Isaiah Stewart were all ejected following the altercation during Pistons-Hornets. pic.twitter.com/VeNSi6vEBR — ESPN (@espn) February 10, 2026

Luego de revisar la jugada y analizar los videos, el cuerpo arbitral tomó una decisión contundente: cuatro jugadores fueron expulsados del partido.

Por el lado de Charlotte Hornets, vieron la roja:

Moussa Diabaté

Miles Bridges

Mientras que en Detroit Pistons fueron expulsados:

Jalen Duren

Isaiah Stewart

La expulsión de Stewart no pasó desapercibida, ya que el ala-pívot de Detroit tiene antecedentes disciplinarios en la NBA y suele estar involucrado en partidos de alto voltaje físico, lo que aumentó la gravedad del episodio.

La situación fue tan delicada que fue necesaria la presencia de seguridad adicional y policías dentro del coliseo para evitar que el conflicto se trasladara a las gradas o continuara tras la reanudación del partido.

Aunque el juego pudo continuar, el ambiente quedó completamente tenso, con faltas constantes, reclamos airados y una sensación permanente de que cualquier roce podía detonar un nuevo altercado.

Aunque los árbitros actuaron con expulsiones inmediatas, ahora la atención está puesta en la oficina disciplinaria de la NBA, que suele revisar este tipo de incidentes con lupa.

No se descarta que en los próximos días se anuncien multas económicas o suspensiones, especialmente por el nivel de agresividad mostrado y la cantidad de jugadores involucrados.

La NBA ha reiterado en múltiples ocasiones su política de tolerancia cero frente a peleas, buscando proteger la imagen del espectáculo y la seguridad de jugadores y aficionados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.