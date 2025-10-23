La NBA se enfrenta a uno de los mayores escándalos desde la controversia del árbitro Tim Donaghy en 2007, con el arresto de figuras prominentes como el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, el guardia de los Miami Heat, Terry Rozier, y el exjugador Damon Jones, en el marco de una amplia investigación federal sobre apuestas ilegales y juegos de azar.

Según fuentes del FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos arrestos forman parte de una operación que involucra a más de 30 personas en dos esquemas criminales separados, pero relacionados: uno centrado en la manipulación de apuestas deportivas y otro en operaciones de póker ilegal vinculadas al crimen organizado, según se explicó en The New York Times.

La noticia, revelada este jueves, ha provocado conmoción en la liga justo al inicio de la temporada 2025-2026, destacando las vulnerabilidades ante el auge de las apuestas deportivas legalizadas.

¿Quiénes fueron arrestados en el escándalo de la NBA?

Los arrestos ocurrieron en la mañana del jueves. Terry Rozier, de 31 años y en su undécima temporada en la NBA, fue detenido en un hotel de Orlando, Florida, horas después de que los Miami Heat perdieran su partido de apertura contra los Orlando Magic.

Rozier no jugó en ese encuentro por decisión técnica del entrenador. Su detención está ligada a una investigación sobre actividades sospechosas de apuestas en un partido del 23 de marzo de 2023, cuando jugaba para los Charlotte Hornets contra los New Orleans Pelicans.

En ese juego, Rozier solo participó durante 10 minutos antes de salir por una supuesta lesión en el pie, lo que coincidió con un flujo inusual de apuestas en sus ‘unders’ (apuestas a que no alcanzaría ciertas estadísticas en puntos, rebotes y asistencias). Un apostador profesional colocó 30 apuestas por un total de 13.759 dólares en un lapso de 46 minutos, lo que llevó a varias casas de apuestas a suspender las líneas relacionadas con sus estadísticas.

Esta anomalía fue detectada por casas de apuestas en múltiples estados, y aunque la NBA investigó el incidente en 2023 y lo absolvió de violar reglas de la liga, el FBI ha reabierto el caso como parte de un esquema más amplio de fraude en apuestas.

Por su parte, Chauncey Billups, de 49 años, un campeón de la NBA y MVP de las Finales de 2004 con los Detroit Pistons, así como miembro del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith en 2024, fue arrestado en Portland, Oregón.

Billups, quien ha sido entrenador de los Trail Blazers desde 2021, dirigió el partido de apertura de su equipo contra los Minnesota Timberwolves la noche anterior, resultando en una derrota 112-105.

INSANE MORNING IN THE NBA: — Terry Rozier arrested by FBI for illegal gambling

— Chauncey Billups arrested in an illegal poker operation tied to the Mafia

— Damon Jones charged in an illegal gambling case The NBA had ZERO knowledge of the arrests. 🤯 pic.twitter.com/ksmhEmmbyl — Legion Hoops (@LegionHoops) October 23, 2025

Su involucramiento no se relaciona directamente con apuestas en juegos de la NBA que haya dirigido, sino con una red de póker ilegal operada por figuras del crimen organizado, con partidas clandestinas en ciudades como Nueva York, Miami, Las Vegas y los Hamptons.

Billups es uno de los 31 individuos arrestados en este esquema, que incluye acusaciones de lavado de dinero y fraude electrónico.

Damon Jones, exjugador de 49 años que militó en 10 equipos de la NBA entre 1998 y 2009, incluyendo tres temporadas con los Cleveland Cavaliers, fue detenido en Las Vegas.

Jones, quien también fungió como asistente técnico de los Cavaliers entre 2016 y 2018, está acusado de proporcionar información interna sobre partidos de la NBA a co-conspiradores para facilitar apuestas deportivas ilegales.

Su rol en la red subraya cómo exjugadores y personal de la liga podrían estar involucrados en estas actividades ilícitas. Esta investigación federal, liderada por la Oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, abarca 11 estados y se ha desarrollado durante años.

Los cargos incluyen apuestas ilegales, lavado de dinero y fraude electrónico, con algunos individuos participando en ambos esquemas.

Este escándalo llega en un momento crítico para la NBA, que ha expandido sus alianzas con casas de apuestas como DraftKings y FanDuel desde la legalización de las apuestas deportivas en 2018.

Las implicaciones son profundas: posibles suspensiones indefinidas o expulsiones de por vida para los involucrados, multas para equipos y un daño significativo a la credibilidad de la liga.

