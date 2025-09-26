El presidente Gustavo Petro vuelve a quedar en el centro de la polémica internacional. Durante su visita a Nueva York, el mandatario colombiano lanzó mensajes de respaldo a Palestina, críticas contra Israel y hasta un llamado a la ciudadanía estadounidense para desobedecer al expresidente Donald Trump.

Por qué le quitarán la visa a Petro

Las declaraciones del jefe de Estado provocaron una reacción inmediata en Washington. A través de un comunicado oficial, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló que Petro “se paró en una calle de Nueva York e instó a los soldados estadounidenses a desobedecer órdenes e incitar a la violencia”, razón por la cual anunciaron que su visa será revocada por considerar estas acciones como “imprudentes e incendiarias”.

La medida supone un duro golpe a la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos, que ya venía marcada por tensiones en temas de seguridad, cooperación y política internacional.

Mientras en Nueva York Petro mantenía su agenda con énfasis propalestino, en Washington se encendían las alarmas diplomáticas tras sus más recientes pronunciamientos.

