El presidente Gustavo Petro continúa con su agenda en Estados Unidos, marcada por su respaldo a Palestina y sus fuertes críticas hacia Israel por la situación en Gaza. Sin embargo, más allá de su discurso, la atención se desvió hacia su vestimenta, la cual provocó un intenso debate en redes sociales y en sectores políticos de oposición.
El concejal de Bogotá, Humberto ‘Papo’ Amín, del Centro Democrático, compartió en sus redes imágenes comparativas de Petro con Seuxis Pausias Hernández Solarte, alias ‘Jesús Santrich’, el exjefe guerrillero de las Farc que falleció en 2021.
SINVERGÜENZA.@petrogustavo disfrazado del guerrillero Jesús Santrich en la ONU.Lee También
Lo que hay que ver…… pic.twitter.com/73vRxRmzkg
— Papo Amin | Concejal de Bogotá (@papoaminCD) September 26, 2025
La comparación se centró en el atuendo del mandatario: una vestimenta completamente blanca en tela ligera y una bufanda blanca con franjas rojas conocida como ‘hata’, similar a la que solía usar Santrich en sus apariciones públicas.
Las fotografías circularon rápidamente y avivaron la polémica, con voces críticas que señalaron la cercanía simbólica de Petro con figuras de la antigua guerrilla.
Mientras tanto, desde su agenda oficial en Nueva York, el presidente mantuvo su énfasis en pedir justicia internacional para Palestina, aunque su indumentaria terminó acaparando gran parte del debate en Colombia.
