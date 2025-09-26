El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre la guerra en Gaza y lanzó un inesperado anuncio. Durante su intervención, aseguró que Colombia abrirá una convocatoria para quienes quieran ir a combatir a territorio palestino.

“Si le toca ir al presidente de la República a ese combate, pues voy”, afirmó el mandatario, insistiendo en que la comunidad internacional no puede permanecer indiferente frente a lo que calificó como una tragedia humanitaria. Agregó además que abrirá “una lista de voluntarios que quieran luchar por la liberación de Palestina” en su retorno al país.

(Vea también: Sin hablar inglés, Petro se fue de ‘tarimazo’ en Nueva York contra Netanyahu, acompañado de estrella mundial)

Además de esa declaración, Petro confirmó que Colombia presentará una resolución ante la ONU para la creación de un “ejército de liberación” que tenga como objetivo respaldar a Palestina. La propuesta contempla que dos terceras partes de las naciones miembros voten a favor y que el proceso sea acompañado por un escenario de diálogo en Qatar.

Lee También

Así mismo, el primer mandatario reiteró en su intervención: “¿Por qué no hablo temas de Colombia? Porque estoy convencido de que si Palestina desaparece, desaparece la humanidad”.

(Vea también: Álvaro Uribe explicó por qué se reunió con Vicky Dávila y de qué hablaron: ¿guiño?)

#NoticiaW | El presidente Gustavo Petro (@petrogustavo) confirmó que Colombia presentará una resolución ante la ONU para la creación de un “ejército de liberación” para Palestina. El mandatario propuso que dos terceras partes de las naciones voten ‘Sí’ y que haya diálogo en… pic.twitter.com/jWwZT4OLDb — W Radio Colombia (@WRadioColombia) September 26, 2025

El jefe de Estado, que ha mantenido una postura crítica frente a Israel desde que comenzó la ofensiva en Gaza, reiteró que la paz en Medio Oriente debe pasar por mecanismos multilaterales y no solo por negociaciones bilaterales.

En su paso por Nueva York, Gustavo Petro también se unió a las protestas desde Time Square hasta la sede de la ONU en rechazo a la guerra en Gaza.

Lee También

Allí, tomó la vocería para mostrar su apoyo a Palestina, posando con la bandera y luego dando un discurso improvisado ante cientos de personas, acompañado por el cantante Roger Waters y Víctor Correa de Lugo, exmiembro al M-19, quien fue la persona que traducía lo dicho por el presidente colombiano.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.