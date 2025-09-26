Vicky Dávila y Álvaro Uribe se volvieron a reunir este viernes y, como se aprecia en la imagen, sostuvieron un diálogo amable y visionario frente a lo que viene en la contienda electoral.

Por lo menos eso se desprende de los mensajes que ambos compartieron a través de Twitter, en donde compartieron una foto de ambos sonriendo y con un mensaje breve que describe lo que ocurrió en el encuentro.

“Reunión con Vicky Dávila. Todo nuestro respeto a su candidatura independiente. Vicky respeta nuestro proceso y compromiso en el Centro Democrático. Hablamos sobre la aspiración de un alto porcentaje de la ciudadanía de cuidar el proceso electoral para asegurar el triunfo de las opciones democráticas sobre el desafío de la continuidad neocomunista”, escribió el expresidente Uribe.

Vea también: Vicky Dávila le sacó a Abelardo de la Espriella vínculo con “amigo” de Maduro: “Tigre de papel”

Lee También

Esta es la publicación:

Reunión con Vicky Dávila. Todo nuestro respeto a su candidatura independiente. Vicky respeta nuestro proceso y compromiso en el Centro Democrático. Hablamos sobre la aspiración de un alto porcentaje de la ciudadanía de cuidar el proceso electoral para asegurar el triunfo de las… pic.twitter.com/PPsg70BuHG — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) September 26, 2025

Reunión de Vicky Dávila con Álvaro Uribe hoy (26 de septiembre de 2025)

A su turno, y sobre ese mismo encuentro, la periodista y ahora precandidata a la presidencia le respondió a Uribe con un mensaje de exaltación ante la reunión y ante las palabras que él expuso sobre ella en esa red social.

Además, le agradeció el encuentro y dejó ver que seguirá trabajando para frenar la amenaza que, según ella, representa el “neocomunismo” para Colombia.

“Presidente Álvaro Uribe, usted sabe que quiero a Colombia con el alma. Soy consciente de la grave amenaza que representa el neocumunismo, hay que ganar las elecciones. Como mamá y mujer trabajadora, mi lucha siempre ha sido y será contra la corrupción y el crimen. La ética tiene que ser una regla en el nuevo Gobierno y en el servicio público. Gracias por el encuentro”, escribió la precandidata.

Vale mencionar que a Vicky Dávila se le ha visto cada vez más cercana al Centro Democrático. Esta semana, por ejemplo, publicó una foto con María Fernanda Cabal, lo que muchos han interpretado como una señal de lo que se vendría para esa colectividad si se logra una alianza con la campaña que la exdirectora de Semana lleva durante este año.

¿Se unirá Vicky al Centro Democrático o será la candidata de Álvaro Uribe?

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.