Una oferta de empleo hecha por la hija de María Fernanda Cabal levantó críticas en redes sociales. Incluso, Karen Sevillano, recordada por ser la ganadora de ‘La casa de los famosos’, del Canal RCN, expresó que esa opción laboral necesitaba ser suplida por, al menos, tres profesionales. Esto ha incrementado la discusión actual que existe alrededor de los perfiles multitarea.

Luisa Lafaurie, quien tiene un negocio de postres llamado Luisa Postres, decidió publicar una vacante para ‘community manager’ que tenía disponible en su compañía, la cual hizo pública en su cuenta de TikTok. Allí destacó que el aspirante debería cumplir con numerosas funciones, pero confirmó que no sabe qué quería ni qué buscaba, así que se trataba de una convocatoria abierta.

Posteriormente, afirmó lo siguiente en su video: “Yo sí quiero una persona que sepa crear contenido, que piense en audiovisual, que tenga herramientas, que sepa cómo editar, que sepa contar historias”. Adicionalmente, agregó que los interesados debían hacerse notar con un párrafo en el que destacaran sus habilidades y lo que pueden ofrecer a su emprendimiento.

Luego de dar a conocer su oferta laboral para Luisa Postres, recibió preguntas sobre si el empleo era remoto, pero justo ahí fue donde se abrió el debate del perfil multitarea: “Semiremoto, porque al final tienes que estar cubriendo las cosas. Entonces, ir a la planta, grabar cómo se hace, mostrar el día a día, ir a las tiendas, probar las malteadas, hablar con las chicas, publicarlas. Luego habrá un trabajo que será en casa, donde será editar todos esos contenidos. En algunos momentos tendremos reuniones para pensar y trabajar en la estrategia”, aclaró Lafaurie.

En esa publicación de TikTok, muchos internautas comentaron que se trataba de una oferta laboral con demasiada carga y en la que dudaban aplicar, ya que no se daba a conocer el salario que pagaría por cumplir con todas las funciones que mencionó, pues estaban más allá de lo que suele hacer un ‘community manager’.

Justo ahí, Karen Sevillano no dudó en reaccionar frente a la vacante que estaba solicitando la hija de María Fernanda Cabal y le dejó la siguiente opinión: “Yo, que trabajo creando contenido, le digo que usted necesita como tres personas“. Varios usuarios respaldaron la postura de la creadora de la ‘influencer’.

Justamente, otra usuaria de la red social también le cuestionó que necesitaba más de una persona para ese cargo de ‘community manager’, lo que inmediatamente causó la respuesta de Luisa Lafaurie Cabal en TikTok. No obstante, borró de su cuenta lo que le contestó a la internauta, pero en X, @LilianaFV3 guardó la reacción de la emprendedora.

“Si tú eres de esas personas que te gusta estar como un burro, solamente mirando para un lado y solamente encajonado, perfecto, perfecto. Hay una cantidad de trabajos para ti que solamente tienes que hacer esto. Pero claro, cuando tú estás en un emprendimiento, tú estás buscando personas que se le midan a hacer cosas distintas, que se le midan a salir de la caja, que se le midan a hacer un poco más de lo que dice su contrato, que son sus funciones. Porque a mí las personas que dicen: ‘Es que eso no está en mi contrato’, chao. Porque es una persona que no va a dar la milla extra por absolutamente nada”, expresó Laufarie.

Finalmente, manifestó que para esas personas: “Hay trabajo para ti, puedes ser cajero en Oxxo. Puedes hacer una sola cosa por el resto de tu vida”.

Por qué aún no está funando a Luisa postres?, esa vieja es digna hija de la cabal, que horror de gente, la típica explotadora laboral, con su típico póngase la 10 por esta empresa. Porque ella disque hace mucho en su “emprendimiento”. pic.twitter.com/zadZkkwQd8 — fb (@LilianaFb3) September 24, 2025

¿Cuáles son las funciones de un ‘community manager’?

Su rol es estratégico y multifacético, actuando como el principal enlace entre la marca y su audiencia digital. Sus funciones esenciales giran en torno a la creación y gestión de contenidos de valor que reflejen la voz y los objetivos de la empresa. Esto incluye planificar el calendario editorial, redactar ‘copys’ persuasivos, seleccionar o crear material multimedia (imágenes, videos) y publicarlo en los canales adecuados. Sin embargo, su labor fundamental es construir y nutrir una comunidad leal y comprometida, fomentando la interacción, respondiendo a comentarios y mensajes, y moderando las conversaciones para mantener un ambiente positivo y constructivo.

También debe estar constantemente monitoreando las métricas de rendimiento, como el alcance, la interacción (‘engagement’), el tráfico web y la tasa de conversión, utilizando herramientas de análisis para interpretar los datos y entender qué estrategias están funcionando y cuáles no.

