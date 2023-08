A través de Tik Tok, la hija de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie manifestó que Juan Valdez habría copiado la fórmula de uno de los productos de su marca Luisa Postres.

Según contó la empresaria, hace unas semanas, un grupo de personas se acercó a su negocio con sede en el norte de Bogotá para preguntarle sobre los ingredientes de la malteada de torta de zanahoria, que ahora está promocionando de Juan Valdez.

“Me llevé una sorpresa cuando me di cuenta de que Juan Valdez está promocionando una malteada de torta de zanahoria, igualita a la que tenemos en Luisa Postres”, dijo en un principio.

Hija de María F. Cabal asegura que Juan Valdez copió un producto de su marca

Y es que la hija de la senadora del Centro Democrático detalló que, justamente, hace dos años Juan Valdez tocó la puerta de su empresa para trabajar en una colaboración que, después de varios meses de trabajo, nunca surgió.

“En octubre de 2021, una persona del equipo de innovación y portafolio me contactó para evaluar la colaboración entre Luisa Postres y Juan Valdez… A comienzos de 2022, me dijeron que no se podía hacer la colaboración, argumentando que Juan Valdez no podía trabajar con marcas tan pequeñas“, indicó.

Luisa Lafaurie Cabal, empresaria e hija de la senadora María Fernanda Cabal, denuncia en su cuenta de TikTok a @JuanValdezCafe de copiar uno de sus productos: la ‘Malteada de zanahoria’ que ofrece en su tienda de repostería ‘Luisa Postres’ que tiene sede en el norte de Bogotá. pic.twitter.com/VrPiWrpYvG — Dulce María Ramos (@DulceMRamosR) July 31, 2023

De hecho, Lafaurie Cabal explicó que días antes de la reunión con los delegados de Juan Valdez, en Luisa Postres lanzaron la malteada de torta de zanahoria, lo cual despertó aún más la sospecha de un presunto plagio.

“Para qué me hacen invertirle tanto tiempo a esto si eventualmente no iba a pasar… Ahí quedó mi capítulo con Juan Valdez hasta que me encuentro con el nuevo producto que están sacando, que es muy parecido a nuestra malteada de torta de zanahoria y que lanzamos en agosto de 2021, un par de meses antes de hablar con ellos”, finalizó.

Hasta el momento, desde Juan Valdez no se han pronunciado al respecto.