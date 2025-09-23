FedEx ha puesto a disposición una atractiva oferta laboral en Colombia, la cual está compuesta por puestos presenciales que son muy apetecidos por tratarse de una multinacional con presencia en casi todo el mundo, lo que abre la posibilidad de crecer profesionalmente en muchos ámbitos, ganarse un salario competitivo y ejercer con horarios que suelen ser de 40 a 45 horas semanales.

Las vacantes de estas multinacionales logísticas en el país han llegado en un momento de gran relevancia, ya que se avecina la temporada de fin de año, que suele estar acompañada de numerosos gastos como viajes, cenas, regalos y más. Es por eso que adquirir un salario fijo y una prima para diciembre son un alivio enorme para las familias y trabajadores colombianos.

Los empleos que tiene disponibles FedEx son para ejercer en el aeropuerto El Dorado (Bogotá) y están dirigidos para bachilleres, técnicos y profesionales de áreas logísticas y de mantenimiento. Además, son para trabajar tiempo completo de manera presencial en esta terminal aérea. Estos son los trabajos vigentes en FedEx, de acuerdo con información de su portal web:

Manipulador de rampas

Aeropuerto El Dorado (Bogotá) . Tiempo completo: 45 horas.

. Tiempo completo: 45 horas. Responsabilidades: carga y descarga ULD (dispositivo de carga unitaria) de la empresa y vehículos de forma segura, auditar tamaño y peso de paquetes y cajas, ordenar paquetes, garantizar el uso de equipos de seguridad, entre otras.

carga y descarga ULD (dispositivo de carga unitaria) de la empresa y vehículos de forma segura, auditar tamaño y peso de paquetes y cajas, ordenar paquetes, garantizar el uso de equipos de seguridad, entre otras. Requisitos: título de escuela secundaria/equivalente, licencia de conducir válida (C1 o C2) y buen historial de manejo y experiencia operando equipos de rampa.

título de escuela secundaria/equivalente, licencia de conducir válida (C1 o C2) y buen historial de manejo y experiencia operando equipos de rampa. Salario : confidencial.

Técnico sénior de aire acondicionado

106-39 Avenida El Dorado (Bogotá) . Tiempo completo: 40 horas.

. Tiempo completo: 40 horas. Responsabilidades: mantenimiento diario de los vehículos, sistemas eléctricos, equipos de tierra, equipos específicos de la ubicación y aeronaves de la compañía, realizar reparaciones y modificaciones generales de aeronaves y GSE en ubicaciones asignadas, monitorear o conducir el abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras.

mantenimiento diario de los vehículos, sistemas eléctricos, equipos de tierra, equipos específicos de la ubicación y aeronaves de la compañía, realizar reparaciones y modificaciones generales de aeronaves y GSE en ubicaciones asignadas, monitorear o conducir el abastecimiento de combustible de aeronaves, entre otras. Requisitos: técnico en mantenimiento aeronáutico o superior, siempre que sea en mantenimiento de aeronaves, hablar inglés con fluidez, licencias de A&P, 42 meses de experiencia en mantenimiento de aeronaves, que incluye 26 meses de experiencia en tipos de aeronaves y equipos operados en la flota de FedEx o equivalente, entre otros.

técnico en mantenimiento aeronáutico o superior, siempre que sea en mantenimiento de aeronaves, hablar inglés con fluidez, Salario : confidencial.

¿Qué hay que hacer para trabajar en FedEx?

Para comenzar su trayectoria laboral en FedEx, el primer paso es dirigirse al portal oficial de empleo de la compañía (dando clic en este enlace). Una vez allí, es crucial que seleccione su país y explore las vacantes que se ajusten a sus habilidades e intereses. La diversidad de roles es amplia, desde puestos de conductor hasta operaciones de almacén o roles administrativos. Al navegar por las ofertas, preste especial atención a los requisitos específicos de cada posición, ya que pueden variar significativamente. Algunos roles, por ejemplo, pueden exigir una licencia de conducir válida, mientras que otros suelen requerir una cierta capacidad física para el manejo de paquetes o incluso un título educativo específico.

Una vez que encuentre una oportunidad que le interese y cumpla con los requisitos, deberá completar y enviar su solicitud en línea. Después de este proceso, la compañía podría invitarlo a una serie de evaluaciones o entrevistas diseñadas para conocer mejor sus habilidades y su ajuste con la cultura de la empresa. Si su perfil es el adecuado y supera estas etapas, recibirá una oferta de empleo. Esta no es la etapa final, sino el inicio del proceso de capacitación e incorporación, donde se le preparará para desempeñar su rol de manera efectiva.

