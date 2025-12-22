Desde el Ministerio de Trabajo se presentó Siemplea, la plataforma pública que utiliza inteligencia artificial para modernizar la forma en la que se conecta el talento colombiano con oportunidades laborales.

Esta herramienta, que fue presentada en julio durante el Encuentro Nacional de Prestadores del Servicio Público de Empleo, se encuentra en etapa de estabilización y pruebas controladas, y estará al aire en los próximos meses.

La plataforma usará análisis avanzado de perfiles para emparejar automáticamente hojas de vida con vacantes, lo que acortará tiempos de búsqueda, reducirá barreras de acceso y mejorará la precisión en los procesos de selección.

El ministro Antonio Sanguino afirmó que, con Siemplea, Colombia entrará en un grupo de países que aprovechan la inteligencia artificial para transformar la empleabilidad mediante un modelo soberano, inclusivo y centrado en el ciudadano.

“La empleabilidad en la actualidad exige un enfoque distinto: predictivo, adaptable, centrado en las personas y anclado en la tecnología. La política de empleo ya no puede limitarse a ofrecer vacantes, debe anticipar, conectar y transformar”, aseguró el jefe de esa cartera.

Desde el ministerio se explicó que Siemplea consolida por primera vez una herramienta 100 % pública de información y gestión del empleo, administrada por el Servicio Público de Empleo, lo que fortalece la autonomía tecnológica y la sostenibilidad del sistema.

Entre las innovaciones que ofrece la plataforma se encuentra un motor de emparejamiento con inteligencia artificial que analiza experiencia, ocupación, formación, destrezas, idiomas y conocimientos específicos.

De igual manera, el ministerio aseguró que la plataforma reducirá sesgos en la intermediación laboral y permitirá segmentar perfiles y vacantes por condiciones diferenciales como género, región o grupos poblacionales.

En materia de inclusión, el Ministerio de Trabajo aseguró que Siemplea incorpora herramientas de accesibilidad para personas con discapacidad, con opciones de navegación mediante sonidos, botones adaptados y lectores de pantalla.

Estas funcionalidades buscan garantizar una experiencia equitativa y sin barreras, consolidando una herramienta pública pensada para una economía más incluyente.

La plataforma será clave para empleadores, prestadores de servicios de empleo y ciudadanos que buscan oportunidades en un entorno cada vez más competitivo.

