El debate por el salario mínimo de 2026 se calienta después de que el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzara críticas contra Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, luego de que el gremio anunciara que no participará en la mesa de concertación instalada el pasado primero de diciembre.

La controversia se originó por una carta radicada por Fenalco ante la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, en la que sostuvo que su retiro de la mesa se debe a que el Gobierno “anunció pública y anticipadamente el aumento del salario mínimo”, lo que —según el gremio— deja sin sentido la deliberación técnica que exige el proceso.

Fenalco argumentó que el incremento del que se ha hablado “está muy por encima del IPC y de la productividad, carece de sustento y evidencia una determinación improvisada que deteriora la confianza, afecta la credibilidad y expone al país a mayores riesgos en materia de empleo”.

En la misma comunicación, advirtieron que la fijación del salario mínimo requiere “rigor técnico, análisis responsable y deliberación transparente”, no decisiones que, según ellos, estarían influenciadas por “anuncios políticos que desconocen el debido proceso”.

La respuesta del ministro Sanguino no se hizo esperar y llegó con un tono más fuerte del que tradicionalmente se escucha en estos escenarios. El jefe de la cartera de Trabajo aseguró en Pulzo.com que la postura del presidente de Fenalco no solo es equivocada, sino que deja mal representados a comerciantes y tenderos del país.

“Lamento mucho la manera tan mal representados en la que están los tenderos y comerciantes en general con el señor Jaime Alberto Cabal”, afirmó Sanguino, molesto por la decisión del gremio.

Acto seguido, lanzó una frase que de inmediato agitó el debate político y empresarial: “Se comporta como un opositor político. Parece un parlamentario de oposición; como [Miguel] Polo Polo o cualquier otro congresista que todos los días se oponen a las decisiones del Gobierno”.

El ministro insistió en que la participación de todos los gremios es esencial para lograr un acuerdo equilibrado y cuestionó que Fenalco se aparte justo cuando se necesitan más voces en la mesa.

Salario mínimo: cómo va negociación y de cuánto sería el aumento

Sanguino también rechazó la idea de que un eventual aumento del salario mínimo de dos dígitos afecte al comercio. Por el contrario, aseguró que el incremento del poder adquisitivo de los trabajadores termina irrigándose directamente en los negocios del país.

“El trabajador que va a recibir más por su salario no va a ir a comprar a Miami o París, sino a la tienda del barrio, el centro comercial más cercano o el supermercado de su zona. Los que más se benefician son los comerciantes”, sostuvo.

A pesar del choque, el ministro dijo que el Gobierno sigue abierto al diálogo y mantendrá la invitación para que Fenalco regrese a la mesa de concertación del salario mínimo. “El señor Cabal debió haber acudido a la comisión. Seguimos invitando a Fenalco”, subrayó.

Por ahora, la discusión continúa marcada por polarización y tensiones. Con sindicatos proponiendo un aumento del 16 % y empresarios pidiendo un alza del 7,21 %, la ausencia de Fenalco podría complicar la búsqueda de un punto medio. El Gobierno, entre tanto, insiste en que la concertación es posible, pero el ambiente parece cada día más caliente.

