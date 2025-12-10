El comunicado conjunto de Fasecolda y Asofondos expresa preocupación por el proyecto de decreto que modifica la cobertura frente al deslizamiento del salario mínimo, pues consideran que podría generar efectos negativos sobre los trabajadores y futuros pensionados.

Aunque agradecen al Ministerio de Hacienda por aclarar algunos puntos, insisten en abrir una mesa técnica para explicar la gravedad de las consecuencias del cambio propuesto.

Según los gremios, la reforma implicaría menos personas pensionadas, mesadas más bajas y un posible desfinanciamiento del seguro que cubre invalidez y muerte.

Explican que, aunque el Ministerio afirma que no se incrementa el capital necesario para acceder a pensiones de invalidez y sobrevivencia, en la práctica el costo de los siniestros aumentaría de forma significativa, llevando la prima del seguro previsional a superar el límite legal del 3%, lo que haría inviable su operación y pondría en riesgo la protección de cerca de 20 millones de trabajadores.

En materia de vejez, advierten que muchos afiliados que hoy pueden pensionarse anticipadamente ya no podrían hacerlo, pues tendrían que cotizar más tiempo o aceptar mesadas menores.

Finalmente, señalan que el ajuste trasladaría costos al seguro previsional y a los futuros pensionados, por lo que solicitan una reunión técnica para analizar alternativas que mantengan la sostenibilidad del sistema sin afectar la protección existente.

¿Cómo aumento del mínimo afecta mesadas de pensiones?

El aumento del salario mínimo en Colombia impacta las mesadas pensionales porque muchos componentes del sistema están directamente indexados a ese valor.

En el Régimen de Ahorro Individual, las pensiones de invalidez, sobrevivencia y las rentas vitalicias dependen del capital acumulado y del costo de asegurar esos riesgos.

Cuando el salario mínimo sube por encima de la inflación, también aumentan las obligaciones que deben cubrir los fondos y las aseguradoras, pues las pensiones no pueden ser inferiores al mínimo.

Esto hace que el capital requerido para financiar una mesada aumente, por lo que los afiliados necesitan ahorrar más tiempo o acumular más recursos para alcanzar una pensión equivalente.

Además, el incremento del salario mínimo encarece el seguro previsional que cubre invalidez y muerte, ya que las aseguradoras deben responder por pensiones más altas.

Si el costo del seguro sube demasiado, las primas pueden acercarse a los límites legales, poniendo en riesgo su sostenibilidad. En el Régimen de Prima Media, un salario mínimo más alto también eleva el costo fiscal del pago de pensiones, especialmente de quienes reciben mesadas equivalentes al mínimo.

En conjunto, un aumento alto del salario mínimo puede generar presiones financieras sobre los fondos, hacer más difícil cumplir los requisitos para pensionarse y reducir el monto real de las mesadas, al aumentar los costos sin un crecimiento proporcional del ahorro.

