Nu Colombia anunció una expansión importante de su portafolio: ahora suma dos nuevas tarjetas de crédito y una línea de préstamos personales que van desde $100.000 hasta $45 millones. La apuesta busca derribar las barreras que mantienen a millones de colombianos por fuera del sistema financiero formal y reafirmar la premisa con la que la compañía llegó al país: que el acceso al crédito no debe ser un privilegio, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida.

Sigue a PULZO en Discover

El panorama actual muestra por qué la compañía decidió dar este paso. Según Banca de Oportunidades, el 65 % de los colombianos no tiene acceso al crédito formal y cerca de 30 millones de adultos no cuentan con una tarjeta de crédito.

Nuevas tarjetas para realidades financieras distintas

Para ampliar verdaderamente el acceso, Nu presentó dos productos que responden a perfiles muy diferentes. El primero es NuControl, una tarjeta que surge después de un piloto exitoso y que ofrece cuotas de manejo bajas y tasas diferenciadas. Está diseñada para quienes necesitan construir o reconstruir historial crediticio, y permite a la empresa aprobar entre el 40 % y el 60 % de las solicitudes, lo que representa un salto significativo frente al modelo anterior.

La segunda novedad es Morada Abrecaminos, una alternativa para quienes nunca han tenido vida crediticia. Funciona con un depósito de respaldo: el usuario mueve recursos a su Cuenta de Ahorros Nu y obtiene un cupo equivalente. Con esto, la compañía busca incluir a la gran mayoría de personas que hoy quedan automáticamente por fuera del sistema por no tener historial previo.

Lee También

Cabe aclarar que por el momento, este producto está disponible para algunos de los clientes Nu, por invitación directa de la compañía.

Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, explicó que la estrategia nace del entendimiento de que cada persona tiene un punto de partida distinto. “En lugar de una sola puerta, desarrollamos tres”, aseguró.

Préstamos 100 % digitales y sin letra pequeña

Nu también anunció su entrada al mercado de préstamos personales con una experiencia completamente digital. Desde el celular, los usuarios podrán simular condiciones, elegir el monto y recibir el desembolso inmediato en su Cuenta Nu, sin papeleos, sin comisiones ocultas y sin términos confusos.

La oferta incluye un préstamo de bajo monto, que va desde $100.000 hasta $5 millones, y un préstamo personal de libre inversión que llega hasta los $45 millones. Los plazos van desde una hasta 60 cuotas, y las tasas máximas definidas buscan mantener la transparencia que caracteriza a la marca. La activación de estos productos será gradual según el perfil de cada cliente.

Al igual que Morada Abrecaminos, la activación de los préstamos personales depende del perfil de cada cliente y de la invitación que hace Nu directamente. Hasta la fecha ya cientos de usuarios han recibido la oferta.

“Queremos consolidar un mercado financiero más inclusivo. Soñamos con un país sin barreras ni burocracias que le impidan a las personas tener el control de sus finanzas”, afirmó Torres.

Una apuesta que refuerza su estrategia regional

Con esta ampliación de productos, Nu robustece su estrategia de inclusión financiera en Colombia y la región. Hasta ahora, la compañía ha logrado integrar a 31 millones de personas al sistema financiero en distintos países, y la meta es seguir creciendo con soluciones simples, humanas y accesibles.

*En alianza con: Nu Bank Colombia.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nu bank colombia hoy aquí.