En medio de los problemas que han surgido en Colombia, Arturo Calle divulgó un delicado problema del que es blanco el referente de esa compañía por medio de engaños que afectan el buen nombre de la compañía.

“Arturo Calle SAS y su junta directiva se dirigen a la opinión pública, a sus clientes, y a los medios de comunicación, para emitir una alerta urgente ante la circulación masiva de material audiovisual fraudulento en diversas plataformas digitales y redes sociales”, indicó el comunicado.

La organización explicó que esos videos han sido creados por medio de inteligencia artificial (IA) para suplantar la imagen y la voz del fundador de la compañía, el empresario Arturo Calle, para promover supuestas oportunidades de inversión.

Por esa razón, en una declaración oficial, la empresa en cuestión dejó algunos puntos claves para evitar mayores complicaciones a nombre del veterano referente de los negocios en Colombia:

El contenido de los vídeos en circulación son falsos.

El señor Arturo Calle no ha autorizado participar en la producción, difusión o promoción de dicho material audiovisual.

Comercializadora Arturo Calle SAS no promueve, patrocina, ni hace ningún tipo de captación de dinero o invitación a invertir a través de plataformas digitales o redes sociales.

La empresa rechaza y desconoce cualquier estrategia que, utilizando su nombre, prometa rendimientos financieros acelerados o garantizados a corto plazo.

“La suplantación de identidad busca explotar el prestigio y la buena imagen de la marca y de sus figuras públicas para generar una confianza indebida, con el único propósito de engañar y estafar a potenciales víctimas”, señaló el texto.

De hecho, la empresa pidió desestimar de inmediato cualquier contenido de esta naturaleza, incluso si aparentemente está respaldado por medios reconocidos, a demás de abstenerse de hacer clic en enlaces o proporcionar cualquier tipo de información personal, credenciales de acceso o datos financieros en respuesta a estas publicaciones.

Incluso, Arturo Calle SAS solicitó a los ciudadanos que reporten ese tipo de publicaciones en las plataformas digitales y presenten las denuncias correspondientes ante las autoridades judiciales competentes.

¿Cómo identificar videos hechos con inteligencia artificial?

Estos son algunos consejos sobre cómo identificar videos hechos con inteligencia artificial, útil para detectar ‘deepfakes’ o contenido manipulado:

Observar con atención rostros, manos y sincronización entre imagen y audio. Los videos generados por IA suelen mostrar errores sutiles en expresiones faciales, parpadeos, labios que no coinciden con la voz o movimientos de manos extraños. Tales fallas pueden manifestarse como dedos extraños, manos que se deforman, gestos antinaturales o sincronía labial incorrecta.

Tener en cuenta la iluminación, sombras y consistencia del fondo. Un video falso puede tener sombras incoherentes, luces mal dirigidas, reflejos extraños o cambios bruscos en el fondo de la escena, sobre todo cuando el entorno está animado o compuesto digitalmente. Estas irregularidades en la luz o en la ambientación son señales de alerta.

Verificar la naturalidad del parpadeo y el movimiento de los ojos. Muchas producciones con IA aún fallan en replicar parpadeos realistas o muestran patrones de parpadeo uniformes, ojos demasiado fijos o rígidos, ausencia de reflejos naturales, o miradas sin cambios espontáneos. Estas anomalías pueden ser indicios de manipulación.

Revisar la fuente del video y su contexto. Si el video se publicó originalmente desde una cuenta sospechosa, sin respaldo mediático o de una persona confiable, o si parece “salido de la nada”, conviene desconfiar. La verificación de contexto (fecha, origen, autor, reproducibilidad) ayuda a confirmar si el video es auténtico o manipulado.

Utilizar herramientas automáticas de detección de ‘deepfakes’. Existen plataformas especializadas que analizan video, audio e imagen para determinar si han sido generados o modificados por IA, mediante algoritmos de detección de inconsistencias, manipulación facial, anomalías de movimiento, etc. Estas herramientas (aunque no infalibles) ofrecen una capa adicional de verificación.

Recientemente, Pulzo lanzó ‘Checkeame esta’, herramienta desarrollada para verificar, jugar y aprender con los diferentes productos de inteligencia artificial.

