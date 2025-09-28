La reconocida marca de moda masculina Arturo Calle vive una transición sin precedentes. Tras la salida de Carlos Arturo Calle, hijo mayor del fundador, la compañía confirmó el nombramiento de Esteban González Duque como nuevo gerente general, el primer ejecutivo externo en más de cinco décadas de historia.

Arturo Calle: Tensiones familiares y un negocio en transformación

Aunque los comunicados oficiales hablan de una transición “armoniosa”, El Colombiano, Forbes y Valora Analitik señalan que el relevo se da en medio de diferencias internas. Carlos Arturo, fruto del primer matrimonio del patriarca, habría tenido choques con sus hermanos —del segundo matrimonio— sobre el rumbo estratégico de la compañía.

La salida coincide con un momento complejo para el sector. La pandemia aceleró el teletrabajo y la moda casual, lo que redujo la demanda de trajes formales, prenda insignia de la marca. Al mismo tiempo, gigantes digitales como Shein y Temu, así como marketplaces locales, han impactado con fuerza el consumo.

En paralelo, los intentos de diversificación no han alcanzado los resultados esperados. Nuevas líneas como Kids, Woman o Leather no superan el 10 % de los ingresos y han generado más costos logísticos que posicionamiento.

La ambiciosa meta de abrir 25 tiendas en el exterior se tradujo en apenas 8, ubicadas en Centroamérica y Perú. Actualmente, el 98 % de las ventas de Arturo Calle siguen concentradas en Colombia. Esto deja a la compañía expuesta a la volatilidad del consumo interno y a un entorno económico marcado por altos impuestos y debilidad en la demanda.

Para enfrentar ese panorama, la marca proyecta desde 2025 un modelo con tiendas más pequeñas y expansión vía franquicias, un giro que busca eficiencia y capilaridad sin comprometer la identidad empresarial.

Más allá de la moda y las finanzas, el gran desafío será la gobernanza. Como ocurre en otras compañías familiares, el nuevo gerente podría enfrentar una coadministración constante de los accionistas, lo que limita el margen de maniobra e impide consolidar un liderazgo claro.

