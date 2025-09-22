Don Arturo Calle es uno de los empresarios y marcas más queridas del país y ahora se alista para dar un nuevo paso con el que aspira llevar al negocio a un nivel más alto: el relevo generacional.

Pero no solo lo hará teniendo en cuenta la necesidad de refrescar el negocio, sino con la convicción de que una persona externa a la familia Calle podrá darle un aire diferente a la empresa y cumplir con los objetivos trazados.

“Desde su fundación en 1969 por el visionario Arturo Calle, nuestra compañía ha construido un legado basado en calidad, estilo y orgullo colombiano. Hoy damos un paso trascendental en nuestra historia: por primera vez, la Gerencia General será asumida por una persona externa a la familia Calle”, explicó la empresa a través de un comunicado enviado a medios.

Arturo Calle tendrá nuevo gerente general: ¿quién es y qué experiencia tiene?

Según explica la compañía, esta transición de mando se hace cuidadosamente planificada y busca fortalecer lo logrado.

El nuevo gerente general de la empresa es Esteban González, un profesional (en la foto) con más de 20 años de experiencia en el sector textil. De su hoja de vida se destaca una amplia trayectoria, visión estratégica y un liderazgo humano que está en total sintonía con los principios de la empresa.

“Confiamos plenamente en que su aporte será clave para continuar creciendo, innovando y llevando a Arturo Calle a un nuevo nivel, en coherencia con nuestro legado y nuestra misión”, describe la empresa.

Previo a su llegada a la compañía, González fue gerente general de Agua Bendita por cerca de 7 años. Es graduado en derecho de la Universidad Eafit y cuenta con un máster en dirección de empresas por Ipade.

Cambios en Arturo Calle, la icónica empresa colombiana

En ese mismo comunicado, la compañía le rindió un homenaje a Carlos Arturo Calle Baena, hijo de don Arturo, y quien durante casi dos décadas lideró con propósito, “consolidando la expansión internacional, la diversificación del portafolio y la apuesta por la sostenibilidad, la innovación y el desarrollo del talento humano”.

