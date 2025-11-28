El Black Friday de AliExpress volvió a causar alta demanda este viernes 28 de noviembre, con usuarios en Colombia buscando los precios más bajos en medio de una jornada que, según reportes, mantiene una fuerte competencia por las mejores ofertas. Las consolas de videojuegos son de los productos con mayor movimiento, especialmente marcas como Nintendo, PlayStation y Xbox.

A pesar de la llegada de nuevos dispositivos, los artículos más vendidos continúan siendo los mismos que lideran cada año. Entre ellos se encuentran la Nintendo Switch, el POCO X7 Pro, el reciente Google Pixel 10 y la PS5 Slim, todos con descuentos que han impulsado aún más su popularidad durante el evento.

Para quienes buscan aprovechar las promociones en Colombia, aún hay productos disponibles con rebajas vigentes. AliExpress mantiene una selección actualizada para facilitar compras rápidas y seguras, permitiendo a los usuarios adelantar sus regalos de Navidad sin contratiempos.

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 original NS2, 3 modos de reproducción wifi6, bluetooth, consola de juegos portátil 5220mAh 256GB de almacenamiento pantalla táctil LCD de 7,9 pulgadas.

1’962.971 pesos (puede comprarlo entrando en este enlace).

PlayStation 5 Slim

Su tamaño más fino mejora la eficiencia y el consumo, manteniendo toda la potencia del modelo estándar gracias a su SSD ultrarrápido de 825 GB. Es perfecta para jugar a los títulos más exigentes de la nueva generación.

2’243.125 pesos (comprarlo entrando en este enlace).

Google Pixel 10

De los más buscados del día y el único de la lista con Gemini integrado y el tensor G5. cámara top, ‘software’ Android 16, IP68 y rendimiento sobresaliente en fotografía.

2’723.040 pesos (comprarlo entrando en este enlace).

Samsung Galaxy S25 Ultra

512 GB, con Gemini integrado, pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas QHD+, procesador Snapdragon 8 Elite, hasta 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento. Su sistema de cámaras cuádruple incluye un sensor principal de 200 MP, mientras que su batería es de 5.500 mAh.

3’676.735 pesos (comprarlo entrando en este enlace).

¿Cuánto dura el Black Friday en Colombia?

El Black Friday en Colombia se llevará a cabo el 28 de noviembre, fecha en la que diversos comercios iniciarán sus ofertas y promociones especiales. Este evento, que se ha convertido en uno de los momentos más esperados por los consumidores, busca incentivar las compras antes de la temporada navideña y suele reunir descuentos en múltiples categorías.

Aunque oficialmente el Black Friday se hace el 28 de noviembre, numerosos establecimientos han extendido la duración de sus descuentos con el fin de atraer a más compradores y ofrecer más tiempo para aprovechar las rebajas. Por esta razón, varias marcas mantendrán sus promociones durante todo el fin de semana.

En muchos casos, las ofertas no solo cubrirán los días viernes, sábado y domingo, sino que se prolongarán hasta el lunes primero de diciembre. Esto permitirá que los consumidores encuentren precios reducidos tanto en tiendas físicas como en plataformas de comercio electrónico durante un periodo más amplio.

