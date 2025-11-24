El exdirector de la Policía Nacional de Colombia, general Rodolfo Palomino López, ha sido condenado en primera instancia a siete años y un día de prisión por el delito de tráfico de influencias. Según la sentencia de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, Palomino, usando su autoridad como director, intervino en una investigación penal en contra del empresario Luis Gonzalo Gallo Restrepo, en pro de favorecerlo.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “El presidente se quedó sin datos”: le caen a Petro por silencio luego de informe de Caracol TV)

Este caso trajo a luz la cuestionable conducta de uno de los altos mandos de las instituciones de seguridad en el país, donde a su cargo ostentaba una gran responsabilidad y autoridad que debería haber utilizado para fortalecer la confianza en estas instituciones. Sin embargo, “la intervención de un funcionario con la máxima jerarquía dentro de la Policía Nacional, con formación académica superior y años de experiencia, constituye un abuso de poder incompatible con la dignidad del cargo que ocupaba,” según la Corte.

La Corte tiene en su poder las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, en las que se evidencian las conversaciones entre Palomino y la fiscal especializada Sonia Lucero Velásquez Patiño y se pueden escuchar declaraciones que fueron cruciales para el veredicto. Dichas grabaciones ilustran la estrategia utilizada por Palomino al exponer razones que, desde el punto de vista del tribunal, denotaban su intención de favorecer al empresario Gallo Restrepo, como indicó revista Cambio.

Lee También

La detención de Palomino se dio en las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, luego de la emisión del fallo condenatorio, produciendo controversia dentro del alto tribunal. Dentro de la discusión destaca la intervención del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, quien cuestionó la orden de captura inmediata, alegando la existencia de fundamentos jurídicos para esperar la ejecución de la sentencia. No obstante, la mayoría de los magistrados consideró pertinentes las medidas adoptadas. El general ahora cumple su condena en el búnker de la Fiscalía, mientras avanzan los trámites legales correspondientes.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.