El equipo de trabajo y la organización de Yeison Jiménez publicaron un comunicado oficial tras la muerte del cantante, en el que destacaron su trayectoria, su compromiso con la música popular y el impacto que dejó en miles de seguidores en Colombia y otros países. En el mensaje, se subraya que, aunque el artista ya no está físicamente, su legado permanece intacto en sus canciones y en la memoria colectiva de su público.

En el documento, el equipo expresó un mensaje cargado de emotividad al señalar que “Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía”, palabras que reflejan el profundo vínculo personal y profesional que existía entre Jiménez y quienes trabajaban a su lado. También se resaltó que el cantante logró convertir su historia de vida en una fuente de inspiración y esperanza para muchas personas, gracias a su perseverancia, disciplina y cercanía con el público.

El comunicado recordó, además, a las otras personas que fallecieron en el accidente aéreo junto al artista. Se trata de Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Weisman Mora y el capitán Fernando Torres. La organización manifestó su solidaridad absoluta con las familias de las víctimas y aseguró mantenerlas presentes en sus oraciones, al tiempo que pidió respeto por el duelo y la intimidad de todos los afectados.

En otro apartado, el equipo de Yeison Jiménez agradeció las múltiples muestras de apoyo recibidas tras conocerse la noticia de su fallecimiento. El mensaje destacó los innumerables mensajes, oraciones y palabras de cariño enviadas por seguidores, colegas y medios de comunicación. “Les pedimos comprensión y respeto por el duelo de las familias, y por la intimidad que hoy necesitamos para despedirlo con la dignidad y el cariño que merece”, indicó la organización en el texto.

Por su parte, en la descripción de la publicación, su Webmaster escribió: “Esta es la publicación más dolorosa de mi vida”, a la par que lamentó la partida del cantante.

Finalmente, el comunicado reafirmó que el legado de Yeison Jiménez sigue vivo en su música, en sus letras y en su ejemplo de no rendirse frente a las adversidades, una huella que quedó marcada en la música regional colombiana. El equipo anunció que en las próximas horas dará a conocer los detalles sobre los actos de despedida y los homenajes, con el fin de que quienes deseen honrar su memoria puedan hacerlo de manera organizada y respetuosa.

