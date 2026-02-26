El asesinato de un adolescente de 14 años a las afueras de su colegio provocó conmoción en Palmira (Valle del Cauca), donde las autoridades avanzan en la investigación para esclarecer lo ocurrido. La víctima fue identificada como Juan Pablo Salazar, quien murió después de ser trasladado a un centro médico debido a la gravedad de las heridas.

(Vea también: Tragedia en Colombia: asesinaron a madre y a su bebé de 2 años cuando estaban en su casa)

El hecho se registró cuando el menor salía de la Institución Educativa Teresa Calderón de Lasso y permanecía en el exterior junto a dos compañeros, de acuerdo con El Tiempo.

Según las primeras versiones, dos sicarios que se movilizaban en motocicleta llegaron al lugar y, sin mediar palabra, uno de ellos abrió fuego contra el joven antes de huir rápidamente. Testigos del sector intentaron auxiliarlo mientras llegaban los servicios de emergencia.

Sobre el caso se pronunció el coronel Pedro Pablo Astaíza, subcomandante de la Policía Nacional de Colombia en el departamento, quien confirmó que la víctima estaba acompañada por otros dos adolescentes cuando ocurrió el ataque. Las autoridades rechazaron el crimen y señalaron que se mantiene el acompañamiento a la familia mientras avanzan las diligencias judiciales.

“Versiones preliminares, fue interceptado a las afueras del plantel por sujetos que se movilizaban en motocicleta, quienes le dispararon en repetidas ocasiones antes de huir del lugar”, indicó el uniformado, según dio a conocer El País, de Cali.

Hipótesis sobre crimen del estudiante Juan Pablo Salazar en Palmira

Entre las hipótesis preliminares se analiza una posible relación indirecta con disputas entre estructuras delincuenciales conocidas como ‘La 300′ y ‘20 de Julio’, grupos que han sostenido enfrentamientos por control territorial en el municipio. Sin embargo, hasta el momento no existe confirmación de algún vínculo del menor con esas organizaciones.

“En el sector hay una confrontación entre bandas criminales; el homicidio del menor se presentó en medio de esa disputa entre los del 20 de Julio y los conocidos como ‘los 300’, que delinquen en la comuna dos de Palmira”, agregó Astaíza.

Los investigadores también trabajan en la recopilación de grabaciones de cámaras de seguridad del sector y testimonios que permitan identificar a los responsables y reconstruir los momentos previos al ataque, con el objetivo de avanzar en la judicialización de los implicados.

