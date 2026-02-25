La más reciente encuesta de Invamer sacudió el panorama de cara a las consultas presidenciales del 8 de marzo y dejó un resultado contundente en el pulso entre Daniel Quintero y Roy Barreras.

Según el sondeo, Quintero obtiene 68,1 % de la intención de voto en ese escenario, mientras que Barreras marca 23,0 % en la consulta del Frente por la Vida. La diferencia es amplia y muestra una ventaja clara del exalcalde de Medellín sobre quien ha sido uno de sus principales competidores dentro del mismo bloque político.

El resultado cobra mayor relevancia porque en los últimos días ambos han protagonizado roces públicos. Quintero lanzó fuertes cuestionamientos contra Barreras, a quien señaló de estar “dispuesto a todo por el poder” y de hacer una política apoyada en estructuras y maquinarias, declaraciones que elevaron la tensión en la contienda interna.

Con esta fotografía electoral, la encuesta de Invamer se convierte en un termómetro clave antes del 8 de marzo y deja a Quintero con un margen difícil de ignorar frente a Barreras en la carrera por consolidarse dentro de su sector.

