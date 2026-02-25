La Agencia Nacional de Tierras (ANT) —por medio de Lina María Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la Nación— anunció los resultados de la Reforma Agraria.

Y es que el Gobierno Nacional, a través de la ANT, avanza en una de las jornadas más ambiciosas de la Reforma Agraria con la entrega de cerca de 44.000 hectáreas de tierra a familias campesinas, comunidades afrodescendientes e indígenas en distintas regiones del país.

La actividad liderada por la Agencia Nacional de Tierras, que desplegó a más de 100 funcionarias y funcionarios como parte de la estrategia La Ruta del Título, con presencia simultánea en 115 municipios de 13 departamentos.

Desde La Guajira hasta Putumayo, los equipos territoriales y del nivel central entregan títulos de propiedad rural y tierras a poblaciones que, según la entidad, han sufrido durante décadas despojo, desarraigo y distintas formas de violencia, sin acceso pleno a la formalización de sus predios.

En medio de una operación logística de alcance nacional, las entregas se adelantan en:

La Guajira

Putumayo

Bolívar

Sucre

Córdoba

Antioquia

Santander

Cundinamarca

Meta

Huila

Valle del Cauca

Nariño

Caquetá.

La entrega más ambiciosa de la Agencia Nacional de Tierras

En diálogo con Pulzo, Lina María Salcedo, subdirectora de Administración de Tierras de la Nación de la ANT, aseguró que esta jornada marca un punto clave en la política de tierras del Gobierno.

“La Agencia está entregando al país 20 Zonas de Reserva Campesina, lo que representa un paso fundamental para la recuperación y protección de la tierra en favor del campesinado”, explicó la funcionaria a este medio.

Salcedo destacó que la entrega de las 44.000 hectáreas, que beneficia a cerca de 5.000 familias, constituye “la entrega más ambiciosa que ha hecho la Agencia Nacional de Tierras”, no solo por la cantidad de hectáreas, sino por el impacto social que representa.

Según la subdirectora, muchos de los beneficiarios llevaban más de 20 años esperando la formalización de sus predios, lo que evidencia la dimensión histórica del rezago en materia de acceso a la tierra y la importancia del evento que se desarrolla este martes.

Acá, su diálogo con Pulzo:

La Ruta del Título de la Agencia Nacional de Tierras

La ANT señala que la magnitud de la jornada “garantiza seguridad jurídica, fortalece el arraigo de las familias rurales, aporta a la redistribución equitativa de la tierra y a la paz en los territorios que han resistido”.

La entidad señala que así se “demuestra que el Gobierno del presidente Petro, con el trabajo y liderazgo de la Agencia Nacional de Tierras, está cumpliéndole a la transformación del campo colombiano”.

“Tener un título es contar con seguridad jurídica para el predio formalizado, es tener garantías para invertir, para mejorar la productividad. La formalización de la tierra permite, además, disminuir los conflictos en la ruralidad y ordenar el territorio para ser un país más productivo y competitivo”, indicó la subdirectora Lina María Salcedo.

Reforma Agraria y sus principales logros

La jornada se suma a los avances que ha reportado la ANT en el marco de la Reforma Agraria, impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Entre los principales logros destacados por la entidad se encuentran:

Más de 700.000 hectáreas gestionadas para campesinos y comunidades étnicas.

2’074.565 hectáreas formalizadas a favor de familias rurales, garantizando seguridad jurídica y acceso a crédito y programas productivos.

20 Zonas de Reserva Campesina constituidas en tiempo récord, para un total de 27 a nivel nacional.

1.864 títulos expedidos a favor de cerca de 800 entidades públicas, como escuelas rurales, puestos de salud e infraestructura comunitaria.

Avances en la formalización de tres Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) en Cesar y Arauca.

113.723 hectáreas entregadas a comunidades étnicas.

Conformación de 657 Comités Municipales y 30 Comités Departamentales de Reforma Agraria en todo el país.

Con esta nueva entrega, la Agencia Nacional de Tierras busca acelerar el acceso a la tierra y la formalización rural, uno de los ejes centrales de la agenda agraria del actual Gobierno.

