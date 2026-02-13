El Gobierno nacional oficializó en Chaparral (Tolima) la adquisición y recuperación de 82.575 hectáreas como parte de la Reforma Agraria, según informó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

Vea también: Volvió ilusión a campesinos y pesqueros en Sucre; Gobierno recobró complejo Cenagoso Machado

El acto contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, y el director de la ANT, Juan Felipe Harman, quienes destacaron que este avance histórico fortalece la paz territorial y el acceso a la tierra para comunidades rurales.



La jornada incluyó la entrega formal de la Zona de Reserva Campesina ‘Chaparral, Tierra, Vida y Paz’, con una extensión de 72.315 hectáreas que beneficiará a 4.930 familias de 88 veredas en Ataco, Chaparral, Rioblanco y Planadas, además, se oficializó la entrega de 1.773 títulos de propiedad en varios municipios del departamento.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), en Ataco se entregaron 1.056 títulos correspondientes a 6.066 hectáreas; en Chaparral, 606 títulos sobre 2.809 hectáreas; en Rioblanco, 86 títulos que suman 418 hectáreas; y en Planadas, 25 títulos equivalentes a 59 hectáreas.

De igual manera se confirmó la compra directa de 290 hectáreas en Chaparral y la recuperación de predios en San Luis (372 hectáreas) y El Guamo (246 hectáreas), precisó la entidad.

Durante el evento, el presidente Gustavo Petro afirmó que la lucha campesina en esta región ha sido histórica y señaló que, en su Gobierno, más de 700.000 hectáreas han ingresado al Fondo de Tierras por distintas vías, según retomó la Agencia Nacional de Tierras (ANT).

A su turno, el director de la entidad, Juan Felipe Harman, subrayó que la entrega de títulos y la nueva zona consolidan el arraigo campesino y respaldan la producción de alimentos en la región. A nivel nacional, la entidad ha formalizado 1.900.000 hectáreas, constituido 20 nuevas Zonas de Reserva Campesina y entregado 113.723 hectáreas a comunidades étnicas, cifras que reflejan el avance de la Reforma Agraria en el país.

La ministra Martha Carvajalino, por su parte, aseguró que 2026 será el Año de la Justicia Agraria y sostuvo que el reconocimiento de esta Zona de Reserva Campesina representa un acto de reparación para el Tolima.

La jefe de la cartera también anunció la Resolución 044 de 2026, que declara a Fresno, Herveo y Murillo como suelos de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), medida que busca fortalecer la vocación agropecuaria del norte del Tolima. Para las comunidades del sur del departamento, la formalización de predios abre la puerta a créditos, proyectos productivos y programas estatales que antes no estaban a su alcance.

Lea también: Advierten a ciudadanos por cobros ilegales a nombre de la ANT; hay denuncias graves

“La Agencia Nacional de Tierras (ANT), junto al presidente Gustavo Petro, han venido cumpliéndole los sueños a muchas personas de nuestro territorio, sueños que se veía que nunca se iban a cumplir y que es, por fin, para cada uno de nosotros, tener nuestro título, tener nuestra tierra, algo propio de nosotros en nuestro territorio”, comentó Mario Fernando Salcedo, representante de la asociación ASOSPAD.

