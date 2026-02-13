Las lluvias que hoy mantienen a Córdoba en emergencia podrían ser apenas un anticipo de un panorama más complejo. Así lo advierte Johannes Jung, subinspector alemán especializado en control de incendios y gestión de desastres, quien lanzó una alerta preocupante sobre la intensificación de estos fenómenos, en conversación con El Tiempo.

El departamento atraviesa uno de los episodios invernales más duros de los últimos años: más de 120.000 personas damnificadas, cerca del 80 % del territorio afectado y al menos 24 de sus 30 municipios con inundaciones severas. Ríos como el Sinú, el San Jorge y el Canaletes continúan desbordados, mientras las autoridades locales y nacionales intentan atender la emergencia con planes de evacuación y ayuda humanitaria.

Según cifras oficiales, más de 40.000 hectáreas de cultivos y zonas habitadas permanecen bajo el agua, una situación que ya deja víctimas fatales y enormes pérdidas económicas. Además, el Ideam ha advertido que la temporada de lluvias más intensa, prevista normalmente para marzo y abril, aún no ha llegado del todo, lo que incrementa la preocupación en la región.

En este contexto, Jung —quien vivió de primera mano la devastadora inundación del valle del Ahr, en Alemania, en 2021— aseguró a El Tiempo que el cambio climático está modificando radicalmente el comportamiento de las lluvias. “No tengo buenas noticias: con el calentamiento global, las precipitaciones serán cada vez más fuertes y más frecuentes”, afirmó.

Su advertencia se basa en una experiencia extrema. En el desastre alemán, un sistema de baja presión descargó hasta 150 milímetros de lluvia en menos de 18 horas sobre suelos ya saturados, lo que provocó una creciente súbita que superó todas las previsiones. El resultado fue trágico: 134 personas murieron solo en esa región, la mayoría dentro de sus viviendas, y más de 9.000 casas quedaron destruidas o gravemente dañadas.

Jung explicó a El Tiempo que incluso países con sistemas avanzados de gestión del riesgo tienen límites claros. “El nivel del agua superó por mucho los pronósticos oficiales. Aunque Alemania cuenta con más de un millón de bomberos, no fue posible contener la magnitud del evento”, señaló, al recordar que el río alcanzó alturas casi duplicadas frente a lo previsto apenas un día antes.

Más allá de la infraestructura, el experto insiste en que la clave está en la anticipación. “El problema fue el tiempo. Tuvimos solo unas horas para reaccionar. Si hubiéramos contado con dos o tres días de aviso, muchas vidas se habrían salvado”, explicó en el diálogo con El Tiempo. No obstante, reconoció que, en el escenario climático actual, esa ventana de reacción sigue siendo limitada.

La advertencia cobra especial relevancia para Córdoba, donde los suelos ya están saturados y las lluvias continúan. Jung recordó que una nube puede contener hasta 450 litros de agua por metro cuadrado y que, durante la tragedia alemana, con cerca de 200 litros, el daño fue catastrófico. “No hemos llegado al límite teórico. Estos eventos extremos ya no son excepcionales”, alertó.

El especialista también subrayó la importancia de la educación y la preparación comunitaria, un aspecto que considera débil incluso en países desarrollados. Para Córdoba, el mensaje es claro: las inundaciones podrían repetirse con mayor frecuencia y severidad.

Mientras el departamento intenta recuperarse y atender a miles de damnificados, la experiencia internacional deja una advertencia difícil de ignorar. Como concluyó Jung ante El Tiempo: “Las lluvias van a ser más intensas y más seguidas. No se trata de si volverá a pasar, sino de cuándo. Prepararse puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte”.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.