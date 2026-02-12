Varias localidades de Bogotá registran lluvias en la tarde de este jueves 12 de febrero, según el más reciente reporte del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger).

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con la entidad, hacia las 6:15 p. m. se presentan precipitaciones en Suba y Usaquén, mientras que en Santa Fe la lluvia cae con intensidad moderada. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos conducir con precaución y estar atentos a posibles encharcamientos en vías principales y secundarias.

El Idiger mantiene monitoreo constante de las condiciones climáticas en la capital y no descarta que las precipitaciones se extiendan a otras zonas en las próximas horas, teniendo en cuenta la variabilidad del clima en la ciudad.

Bloqueos en avenida El Dorado de Bogotá hoy: así está la movilidad

En medio de las lluvias, la movilidad también enfrenta complicaciones. Según el más reciente informe de Bogotá Tránsito, un grupo de manifestantes avanza por la avenida El Dorado en sentido oriente y, a la altura de la carrera 27, ocupa la calzada mixta, lo que afecta la circulación vehicular en ese corredor.

Lee También

Ante las intensas lluvias de los últimos días, las autoridades sugieren a los conductores buscar rutas alternas y mantenerse informados a través de los canales oficiales para evitar mayores retrasos, especialmente en horas de alto flujo vehicular.

📢[06:27 p.m.] #GestiónDelTráfico | Manifestantes toman la Av. El Dorado hacia el oriente. Avanzan a la altura de la carrera 27, generando afectación de la calzada mixta. https://t.co/b05TJcX3Gw pic.twitter.com/ZNLePcnyfY — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) February 12, 2026

Cómo consultar el clima en Bogotá

Para quienes deseen consultar en tiempo real el comportamiento de las lluvias en su sector, el Distrito dispone de la plataforma Mapas Bogotá. A través de este portal digital se puede verificar el pronóstico y la presencia de precipitaciones por zonas específicas de la ciudad. Solo es necesario ingresar a mapas.bogota.gov.co, ubicar la sección de mapas de lluvias dentro del menú y escribir la dirección de interés para conocer si en ese punto se presentan o no lluvias.

Las autoridades distritales recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales y adoptar medidas preventivas ante posibles cambios en las condiciones del clima.

Por qué se inundó Córdoba; ¿va a seguir lloviendo en los próximos meses?

En el Consejo de Ministros, Ghisliane Echeverry Prieto, directora general del Ideam, explicó las causas que llevaron a la inundación en Córdoba y dio a conocer qué es lo que se tiene previsto en materia climática para esta región del país.