Un grupo de 27 colegios privados de Bogotá decidió restringir de manera formal el uso de celulares y otros dispositivos móviles personales —como relojes inteligentes— dentro de los recintos educativos y, en algunos casos, también durante el trayecto en las rutas escolares.

Esta iniciativa, adoptada por la Unión de Colegios Internacionales de Bogotá (Uncoli), abrió un debate entre familias, docentes y expertos en educación sobre los efectos que tiene la tecnología en el aprendizaje y la vida escolar de los estudiantes.

La medida se aplica durante el horario escolar, con el propósito de reducir distracciones y fortalecer la participación directa de los estudiantes en las actividades académicas y sociales. Las instituciones que integran Uncoli son, en su mayoría, reconocidas por su trayectoria académica y, en varios casos, figuran entre los mejores colegios del país según evaluaciones educativas y rankings locales.

Colegios de Bogotá con restricción al uso de celulares

Los 27 planteles que acordaron la restricción durante la jornada escolar y, en algunos casos, también en rutas escolares son:

Colegio Bilingüe Abraham Lincoln Colegio Andino Deutsche Schule Colegio Anglo Colombiano Colegio Campoalegre Colegio Colombo Gales Colegio Colombo Hebreo The English School Colegio Marymount Gimnasio Campestre Gimnasio Femenino Gimnasio La Montaña Gimnasio Vermont Colegio Gran Bretaña Liceo Francés Colegio Helvetia Colegio Italiano Leonardo Da Vinci Colegio Hacienda Los Alcaparros Colegio Reyes Católicos Colegio Los Nogales Colegio Nueva Granada Colegio Rochester Colegio San Jorge de Inglaterra San Bartolomé de La Merced Colegio San Carlos Santa Francisca Romana Colegio Santa María Colegio Tilatá

Esa restricción acordada por estos planteles abarca no solo el uso del celular en clases, sino también en espacios comunes. Cada colegio definió su propia política interna para implementar la prohibición, teniendo en cuenta su contexto, su cultura educativa y las necesidades de sus estudiantes.

Las directivas de estas instituciones explicaron que la decisión responde a una “preocupación profunda” frente al posible impacto de los dispositivos móviles en la atención, el comportamiento social y los resultados académicos de los alumnos. Padres de familia han señalado que, tras la entrada en vigor de la política, algunos estudiantes muestran mayor concentración en clase y menor uso de redes sociales durante la jornada educativa.

¿Qué dice el Ministerio de Educación sobre la restricción de celulares en colegios?

El Ministerio de Educación Nacional indicó que respeta la autonomía de cada institución para establecer normas educativas, pero subrayó la importancia de abrir espacios de diálogo con estudiantes, docentes y familias antes de extender cualquier restricción a nivel general.

Aunque la prohibición se concentra actualmente en estas 27 instituciones de Bogotá, la decisión ha despertado interés en otras ciudades del país, donde algunos colegios evalúan adoptar políticas similares o discutir cómo abordar el uso de dispositivos móviles en entornos educativos.

