El ministro del Interior, Armando Benedetti, ofreció una respuesta contundente a las declaraciones del general retirado Edwin Urrego sobre su salida de la Policía Nacional, en un episodio que ha captado la atención política del país.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Petro no se la rebajó a general de la Policía y lo retiró: lo culpa de echarle drogas a su carro)

La controversia surgió luego de que Urrego, quien fue comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla y posteriormente de la Policía en Cali, anunciara que iniciará acciones legales tras ser retirado del servicio activo.

El oficial rechazó los señalamientos que lo vinculaban con un presunto complot para afectar la seguridad del presidente Gustavo Petro y, según información difundida por Semana, la decisión tendría que ver con el allanamiento que le hicieron al ministro en su casa en Barranquilla.

Lee También

De acuerdo con la revista, Urrego, quien en ese momento era comandante de la Policía de la capital del Atlántico, habría autorizado la participación del grupo de operaciones especiales de la Policía en la diligencia.

Además, ese no sería el único desencuentro entre el funcionario del gobierno Petro y el uniformado. El citado medio informó sobre otro episodio que intensificó las diferencias, el cual ocurrió durante una protesta estudiantil en la Universidad del Atlántico, cuando la Policía, bajo el mando de Urrego en Barranquilla, intervino para disolver la manifestación. Desde el Gobierno consideraron que el procedimiento fue desproporcionado en el manejo del orden público.

También se mencionó la decisión de asignar motocicletas de la Policía para reforzar la seguridad de un precandidato presidencial, en medio de un ambiente político complejo. Aunque la medida buscaba fortalecer la protección de figuras públicas, en sectores del Ejecutivo se interpretó como una determinación que requería mayor coordinación.

A estos hechos se sumaron sobrevuelos de drones y un helicóptero de la Policía en cercanías a la residencia de Benedetti, acciones que fueron vistas como excesivas y que ampliaron las fricciones entre el ministro y el oficial.

Respuesta de Armando Benedetti al general Edwin Urrego

Durante su respuesta, Benedetti negó que la salida de Urrego esté relacionada con diferencias personales o desacuerdos administrativos. Según el ministro, la decisión se tomó tras conocerse un informe de inteligencia que advertía sobre la posible participación del general en un plan para perjudicar al jefe de Estado, una situación que —según afirmó— comprometería la seguridad institucional.

“El general (r) Urrego, de forma sospechosa, quiere hacer creer a los periodistas y a la opinión pública que lo botaron por el ilegal allanamiento que me hicieron el 11 de noviembre de 2025. No, señor, no sea cobarde. A usted lo botan porque hay un informe de inteligencia donde le iba a hacer un entrampamiento al presidente Gustavo Petro”, indicó Benedetti en un video que publicó en sus redes sociales.

El conflicto entre ambos se remonta a varios desencuentros públicos durante la gestión de Urrego en Barranquilla, especialmente después de un allanamiento a la vivienda de Benedetti ordenado por autoridad judicial en 2025. Ese episodio marcó un punto de tensión entre las partes y ha sido citado como antecedente del actual enfrentamiento.

Por su parte, Urrego negó de forma categórica las acusaciones y reiteró que nunca ha tenido contacto directo con el vehículo presidencial ni ha participado en actividades que atenten contra la agenda del Gobierno. El oficial manifestó que está dispuesto a someterse a pruebas como el polígrafo para demostrar su inocencia y defender su trayectoria de más de tres décadas en la institución.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.