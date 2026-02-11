El debate por el porte de armas vuelve a encenderse en el Congreso. Varios sectores políticos estarían por meterle el acelerador a un proyecto de ley que dejaría sin piso el decreto que hoy prohíbe portar armas de fuego en todo el territorio nacional.

En enero de 2026 el Gobierno extendió por un año más la medida que mantiene la restricción general con el argumento de proteger el orden público. Sin embargo, hay congresistas que consideran que esa decisión termina afectando a ciudadanos que cuentan con permiso legal para portar armas.

La iniciativa ya está en segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes y es impulsada por el representante Juan Carlos Wills. La propuesta plantea que el presidente pueda suspender el porte, pero únicamente en situaciones excepcionales y no como regla permanente en todo el país.

Wills defendió el proyecto con cifras sobre la ilegalidad en el mercado de armas. “Alrededor de un 80% de las armas que ingresan al país proceden de un mercado ilegal que abastece tanto a grupos armados ilegales como a bandas criminales. Hoy en Colombia, más del 90% de los delitos que se cometen son con armas ilegales. El delincuente no pide permiso y no registra su arma, no cumple ningún decreto”, indicó.

El congresista también cuestionó la efectividad de la prohibición vigente. “La prohibición del porte legal de armas no ha logrado cumplir su objetivo de reducir los homicidios y los delitos en este país. Por el contrario, se ha hecho que se aumenten estas cifras. La prohibición no ha desarmado al criminal, ha dejado de indefenso al ciudadano que sí cumple con la ley”, agregó.

Si el proyecto avanza y se convierte en ley, el Gobierno ya no podría imponer una prohibición general en todo el territorio, sino que tendría que justificarla en contextos puntuales de alteración grave del orden público. El pulso político apenas comienza y promete dividir opiniones.

