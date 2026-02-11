La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) asestó un nuevo golpe al tráfico ilegal de armamento al incautar 52 partes de fusil que intentaban ingresar al país por el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá. Las piezas, enviadas desde Estados Unidos, fueron detectadas en medio de operativos de control que se adelantan en uno de los principales puntos de ingreso de mercancías a Colombia.

Según informó la entidad, el cargamento fue interceptado gracias a labores de inspección y verificación realizadas a paquetes procedentes del exterior. Las autoridades aduaneras venían adelantando revisiones aleatorias y análisis de riesgo sobre envíos internacionales, lo que permitió identificar inconsistencias en la declaración de la mercancía.

En uno de los casos, un paquete proveniente de Pompano Beach, Florida, fue reportado como si contuviera equipo de gimnasio. No obstante, al practicar una inspección física detallada, los funcionarios encontraron 26 correderas para fusil, piezas fundamentales para el funcionamiento de armas largas, que estaban ocultas para intentar burlar los controles.

La Dian destacó que este tipo de resultados refuerza las acciones de vigilancia contra el contrabando y el tráfico ilegal de armas, delitos que representan un riesgo para la seguridad del país. Las piezas incautadas quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades y determinar el destino final que tendrían estos componentes.

