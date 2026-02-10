Se trata de una protesta sindical que amenaza con entorpecer los controles de ingreso y salida del país. Aunque durante las primeras horas del día no se han reportado congestiones, la advertencia de los propios funcionarios es clara: un escenario complejo está por venir.

Sigue a PULZO en Discover

(Lea también: ¿Qué hay detrás de la protesta de trabajadores en El Dorado? Advierten a los viajeros)

La movilización, liderada por el sindicato Osemco, comenzó en la tarde del lunes y, según sus voceros, se encuentra en una fase inicial. La preocupación se concentra especialmente en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, principal terminal aérea del país, por donde transitan miles de pasajeros internacionales a diario.

Aerolíneas y autoridades han reiterado el llamado a los viajeros para que lleguen con al menos cuatro o cinco horas de anticipación, ante la posibilidad de que los tiempos de revisión migratoria se extiendan de manera considerable.

Lee También

Desde Migración Colombia informaron que, con corte a las 8:25 de la mañana, no se evidenciaban complicaciones graves en las filas. Sin embargo, reconocieron que durante la noche anterior y la madrugada se presentaron retrasos importantes, producto de los planes de contingencia adoptados por los funcionarios sindicalizados, que ya dejaron demoras y molestias entre los usuarios.

🎥 Reportamos normalidad en las áreas de emigración e inmigración en el Aeropuerto El Dorado. 👇🏻 pic.twitter.com/lI3EOVbVi7 — Migración Colombia (@MigracionCol) February 10, 2026

¿Por qué protestan los trabajadores de Migración Colombia?

El trasfondo de la protesta, según el sindicato, es una profunda crisis financiera y administrativa al interior de la entidad. Yeison Mesa, presidente de Osemco, lanzó una fuerte advertencia en Blu Radio, donde aseguró que la situación podría agravarse si el Gobierno Nacional no responde a las exigencias planteadas.

“Va a estar muy grave”, afirmó en la emisora, al señalar que Migración Colombia atraviesa una desfinanciación que compromete incluso su funcionamiento básico.

Así está la situación #AEstaHora en la zona de llegadas internacionales del aeropuerto internacional El Dorado, debido al plan tortuga de funcionarios de Migración. pic.twitter.com/KQdGU7WpPw — Noticias RCN (@NoticiasRCN) February 10, 2026

Mesa denunció que la entidad no tendría recursos suficientes para cubrir salarios, servicios públicos ni gastos mínimos de operación. “No hay dinero ni siquiera para pagar los sueldos. No hay cómo pagar los servicios de la sede principal, ni para comprar un pocillo plástico para ofrecer un tinto”, sostuvo. .

Lee También

Según el sindicato, mientras desde la administración se emiten mensajes de tranquilidad, la realidad interna sería muy distinta. “Se han hecho videos diciendo que sí hay plata, que todo está bien, cuando no es cierto. Hoy Migración Colombia es una entidad desfinanciada”, aseveró Mesa.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.